Después de la emoción de ganar la lotería, un jubilado sorprende con su forma de gastar su nueva fortuna

Ganar la lotería puede ser uno de los deseos más comunes. Y pensar qué se haría con el dinero una de las fantasías más recurridas que, por desgracia, se quedan en eso para la inmensa mayoría de las personas. Sin embargo, unos pocos afortunados ven hacerse realidad sus sueños, aunque cada uno lo aprovecha a su manera.

Veikkaus, la agencia de apuestas estatal finlandesa, ha entrevistado recientemente a un hombre de la ciudad de Lohja, en el mismo país, que ganó la lotería en 2019, en total la cifra ascendió hasta los 15,5 millones de euros. En esos momentos fue el mayor premio en la historia del juego, ahora es el tercero más grande.

El hombre ha declarado que su vida no había cambiado en absoluto tras ganar. Ahora, eso sí, está jubilado y sigue viviendo con su esposa. "Tras la euforia inicial, la vida aquí se ha asentado. He invertido mis ganancias en diferentes bancos y, como resultado, el bote no ha disminuido mucho", ha contado ahora, según ha publicado el medio Ilta-Sanomat.

"Los fondos se han usado para viajes y he ayudado económicamente a mi círculo cercano", ha agregado. Lo más raro en lo que ha gastado el premio es en coches de alto rendimiento, ha reconocido. "He tenido que cambiarlos un poco sin motivo alguno, ya que no los he conducido mucho. Quizá mi próximo coche sea muy pequeño", dijo riéndose a la agencia de apuestas.

Su vida no ha cambiado hasta el pundo de que sigue echando la lotería en apuestas pequeñas, ha desvelado, mostrando que no se rinde ante la posibilidad de la fortune llame dos veces a su puerta.