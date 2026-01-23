Comprobar Euromillones: resultado de hoy viernes 23 de enero

El resultado del sorteo de Euromillones del viernes 23 de enero de 2026, ha agraciado a la combinación formada por los números 04, 05, 13, 21 y 42, y las estrellas, formadas por los números 03 y 10. Además, El Millón de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código XHG89279.

Resultado del sorteo de Euromillones

Combinación ganadora: 04, 05, 13, 21 y 42

Estrellas: 03 y 10

El Millón: XHG89279

Si quieres participar en el sorteo del Euromillones, administrado en España por Loterías y Apuestas del Estado, simplemente tendrás que elegir 5 cifras (entre el número 1 y el 50) en cada una de tus apuestas y 2 estrellas, entre los números 1 y 12. El precio de cada apuesta en el Euromillones es de 2.5 euros. No obstante, pagando esta cantidad también optas a El Millón, un sorteo con el que puedes embolsar 1 millón de euros.

El bote mínimo del Euromillones es de al menos 17 millones en todos los sorteos hasta un máximo de 250 millones de euros. Para ser uno de los afortunados con los numerosos premios que se sortean, en tu apuesta tienes que acertar mínimo dos números o un número y dos estrellas.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo semanal de Euromillones los martes y viernes a partir de las 21:00 h (horario peninsular).

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones