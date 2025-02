El ganador de la lotería decide no ir a trabajar: su móvil suena inmediatamente con un mensaje que lo cambia todo

Lo que le sucedió a Michael Chávez la noche del 5 de noviembre podría formar parte de las páginas del guion de una película por los ingredientes que contiene. La gran cita con las urnas de EEUU. Una gracia de oficina. Y... una sorpresa multimillonaria en California que recoge en sus páginas el diario estadounidense The Sacramento Bee.

Situémonos. La gran noche electoral de las presidenciales en EEUU en las que el país decide sobre quién sería el próximo inquilino de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump o la demócrata Kamala Harris. El desenlace de esa parte de la historia ya la conocen después de un mes de mandato frenético, pero no cómo vivió Chávez esas jornadas.

En mitad de aquella noche, Michael se levantó de cama. Estaba planeado. Chávez llevaba tiempo expectante ante el duelo electoral y quería saber temprano cómo había avanzado el escrutinio y quién se hacía con los swing states. Se desconoce si lo que vio en la televisión fue de su agrado -es decir, lo que ya apuntaba a una victoria histórica de Trump- o tuvo algo que ver el olvido que cometió.

Cuando bromeas con que tu compañero de trabajo es millonario... y aciertas

Chávez no se acordaba en ese momento, pero había comprado un billete de la lotería estadounidense Mega Millions -una suerte de Euromillones de EEUU- en Lakewood, a unos 32 kilómetros de la Ciudad de las Luces, Los Ángeles. Con lo candente de las elecciones, "regresé a la cama sin mirar mi boleto". Podía permitirse ese adelanto nocturno porque Michael había avisado que no iría a trabajar. Algo que no recordaban sus compañeros, aunque sí se acordaban de que les había comentado lo del boleto.

La mañana siguiente recibió lo que define como un "mensaje de texto divertido". Le dijeron que sabían el motivo por el cual no estaba en el trabajo, adjuntado una captura de pantalla de los resultados de Mega Millions. Evidentemente, no sabían cuál era la combinación del boleto de Chávez. Y en ese momento, él reparó en que tampoco lo sabía y fue a comprobar si había rascado algo. Ese 'algo' se convirtió en 5 números acertados de los 6 que dan el premio máximo.

Así fue cómo Michael Chávez descubrió en la mañana de un miércoles de libranza que había ganado la friolera de 1,2 millones de dólares -1.214.818$ USD, concretamente-. "No podía creer lo que veía", aseguró, reconociendo que "estoy muy emocionado y sumamente agradecido. Nunca olvidaré la noche de las elecciones ni, especialmente, ese mensaje de texto". Se desconoce si Chávez fue a trabajar al día siguiente... del resto de su vida.