Hay muchas más posibilidades de ganar la lotería que lo que le pasó a un hombre dos veces en la misma tarde 

La probabilidad de que un rayo te caiga dos veces en el mismo sitio es bastante baja. Sin embargo, eso no significa que sea imposible. De hecho, los rayos suelen buscar el camino de menor resistencia para descargar la electricidad, por lo que es probable que sí ya pasó por un lugar una vez, lo vuelva a hacer de nuevo, tal y como revela un estudio publicado en la revista Nature.

Es lo que le ocurrió a Mikael Pääjärvi, un residente de Boden (Suecia), quien recibió el impacto de un rayo hasta dos veces en la misma tarde, según ha podido contar ante el diario sueco svt. "Se me escapó de las manos y me quedé como atascado. Luego me soltó, me di la vuelta y me golpeó de nuevo", narró el joven al mismo.

Afortunadamente, todo quedó en un pequeño susto, pues aunque sufrió algunas molestias, tal y como ha relatado, ninguna fue demasiado grave. Cabe destacar que la probabilidad de que a alguien le ocurra esto es bastante baja (es de 1 entre 1,4 billones), por lo que es más probable que te toque la lotería (10.000 veces más de probabilidad).