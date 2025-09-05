Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional 

Poco queda para la celebración del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional, en el que se pone en juego un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie, 150.000 euros al décimo, para el ganador o la ganadora que más que seguro sufrirá un gran empujón económico con el que poder hacer ese viaje soñado, reformar la casa o incluso dar la entrada para una nueva.

Por su parte, el segundo premio asciende a 300.000 euros a la serie, el tercero a 150.000 euros a la serie y, por su denominación de extraordinario, se suman premios a las cinco cifras de 75.000 euros a la serie cada uno de ellos. Por supuesto tampoco nos podemos olvidar de los premios a las aproximaciones, las centenas y las terminaciones de cifras, incluido el reintegro, que también te pueden dar una alegría.

Para optar a todos ellos, tienes que hacerte con un décimo, cuyo precio es de 15 euros. Hasta media hora antes de que comience el sorteo lo puedes adquirir bien en la web de Loterías y Apuestas del Estado o en las administraciones oficiales.

Hora y dónde ver el Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario de Septiembre 2025 de Lotería Nacional arrancará a las 13:00 horas del sábado 6 de septiembre en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este será el momento en que los niños de San Ildefonso se colocarán al lado de los bombos y comenzarán a cantar los números premiados.

Dicho sorteo comenzará con las extracciones de dos cifras, para proseguir con las de tres, cuatro y cinco cifras para después cantar los premios mayores -tercero, segundo y primer premio, en ese orden- y finalizar con los dos reintegros extras, dado que uno depende de la terminación del número agraciado con el primer premio.

Si deseas ver el sorteo en directo, no tienes más que clicar en la retransmisión en directo que realizaremos en el HuffPost. Desde la mañana del sábado iremos comentando toda la información que concierte a este sorteo de septiembre extraordinario para después pasar a decir los números premiados y así puedas comprobar los resultados al instante. ¡Muchísima suerte!