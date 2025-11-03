La corazonada de la Lotería de Navidad que hizo millonaria a una familia trabajadora: "Era un número muy feo"

La emoción de la Lotería de Navidad se siente desde primeras horas de la mañana en la que todas las miradas se van hacia las manos de unos niños de San Ildefonso que, con claras muestras de nerviosismo, empiezan a sacar las primeras bolas de los bombos y las colocan en las tablas. "Tengo una corazonada de que este número va a ser el ganador" es una de las frases que más se pueden escuchar este 22 de diciembre en distintos rincones del país.

Muchas veces los pálpitos conducen a la suerte, y sino que se lo pregunten a la familia Bernal. La noche del 21 de diciembre de 2023, Ildefonso Bernal tuvo una corazonada y mandó a comprar a su yerno Ezequiel un décimo al bar El Barrilete de Mallorca, que estaba a punto de echar el cierre. "Nunca había usado una máquina de estas y me quedé el primer número que me salió, dos iguales", recoge el medio Última hora.

El número no fue del agrado de su suegro, quien lo calificó de "muy feo". El aspecto de dicho décimo cambió radicalmente de esa fealdad con la que lo habían calificado a la hermosura supina, y es que el 88.008 resultó ser el agraciado con esos 4 millones de euros a la serie de El Gordo.

"Me dio el pálpito que si hasta ahora solo habían venido cosas malas, ahora nos tocaba tener suerte, y mandé al novio de mi hija a sacar dos números iguales", relataba al citado medio mientras los gritos de celebración y los ríos de champagne hacían lo propio ante tal alegrón.

En ese 2023, confesaron que el dinero iba destinado tanto a quitar a dos de las hijas de la familia de trabajar como a pagar la boda y una casa a Ezequiel y a su hija Carmen.