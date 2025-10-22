Cómo comprar Lotería de Navidad 2025 online y escoger el número por internet

El tiempo avanza y aunque el 22 de diciembre todavía parece muy lejano sorprende saber que, en realidad, faltan poco más de dos meses para que los niños de San Ildefonso, con una cara en la que se mezcla orgullo y nervios a partes iguales, se pongan frente a los bombos del Teatro Real y que de su voz salgan los números agraciados con los premios de la Lotería de Navidad 2025.

Algunos ya habrán hecho sus adquisiciones en el lugar que han veraneado este verano. Como bien dicen, la magia de la lotería se puede presentar en cualquier sitio. No obstante, otros estarán esperando a encontrar ese número con el que tienen una corazonada ya sea por una cuestión personal o por responder a una fecha representativa de este último año. Ejemplo de ello fue el 29, el número más codiciado en 2024 en la Lotería de Navidad al corresponder con la fecha de la tragedia de la DANA en Valencia.

Encontrarlo en una administración no es una tarea sencilla, más cuando su popularidad hace que se agote rápidamente. Ante ello, por suerte, siempre se puede recurrir a Internet. Loterías y Apuestas del Estado ofrece la posibilidad de localizar y comprar el número de lotería que deseas desde la comodidad del hogar, ya sea a través del navegador del ordenador o directamente desde tu teléfono móvil.

Así, a pesar de que hay muchas apps y webs que te permiten realizar este trámite, la mejor opción siempre es acudir a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, concretamente a la sección de Lotería de Navidad. De esta forma, tienes que clicar en el apartado de Lotería de Navidad y luego pulsar en ‘Sorteo Extraordinario de Navidad - Lunes 22 de diciembre de 2025’.

En esta misma página te indican que el precio de cada décimo es de 20 euros. Para buscar el número que desees, indica las cifras del número -también ofrecen la opción de cifra automática si no estás seguro de qué número quieres-. Después debes seleccionar el número de décimos que deseas, hasta un máximo de 10, y pulsar en ‘obtener’. De estar dicho número, pulsa en ‘siguiente’ y finaliza la compra.

Además, en la misma web es posible consultar las administraciones en las que venden el número que deseas. Para ello, tan solo tienes que clicar en ‘Consulta aquí los décimos disponibles online’, escoger el sorteo -en este caso 22/12/2025 - Sorteo Extraordinario de Navidad e indicar el número.

¿Hasta cuándo puedes comprar un décimo?

Los jugadores tienen de plazo hasta las 22:00 horas del domingo 21 de diciembre para comprar sus décimos o participaciones, tanto en formato físico como electrónico. A partir de esa hora se cierra oficialmente la venta para la edición de 2025, y ya no será posible adquirir décimos o participaciones.

¿Es seguro comprar online? Cómo evitar estafas y evitar sustos

Sumado a ello, administraciones conocidas como Doña Manolita o La Bruja de Oro, entre otras muchas, disponen de una tienda online donde podrás mirar los números que tienen disponibles, te permitirán comprarlo y que te lo envíen directamente a tu casa.

En todo caso, si apuestas por páginas alternativas, asegúrate de que se tratan de páginas web oficiales de las administraciones para evitar cualquier incidente durante el proceso de compra. La Policía Nacional ya avisó el año pasado de que en todos los décimos de la Lotería de Navidad deberías comprobar estos datos para cerciorarte de esta autenticidad: un código de barras y, en el lateral, serie, fracción y precio. Asimismo, en la parte central, tras el número que se ha escogido, tiene que aparecer la fecha en la que se va a realizar el sorteo.

Más allá de estos datos, observar la impresión también es fundamental de cara a verificar que es bueno. Asimismo, esta debe ser nítida y clara, “sin sobreimpresiones, borrones o tachaduras”, indica Policía Nacional, haciendo hincapié en que estos últimos son signos claros de que el billete es falso. Además, en el reverso “debe aparecer el sello oficial del establecimiento donde se ha adquirido”.

Comprar Lotería de Navidad desde el extranjero y cobrarla

Otra de las dudas que puede surgir en relación a la compra de décimos de Lotería de Navidad es si es posible adquirirlos estando en el extranjero. Ante ello, decir que sí, es posible, siempre y cuando la persona sea mayor de 18 años y no resida en algunos de los países en los que están prohibidos los juegos de azar: China, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina y Rusia, indican desde RTVE. Asimismo, es necesario tener una IP española con la que poder acceder a la web además de una cuenta bancaria en España.

De resultar ganador, todo depende de la cuantía del premio. Si has comprado el décimo online y ganas menos de 2000 euros, es posible solicitar el ingreso en la cuenta de usuario en la que se compró. Tras la correspondiente verificación, se podrá transferir a la cuenta bancaria de una entidad financiera española.

Por el contrario, si el premio es superior a 2.000 euros, tal y como indican en el portal oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), debe cobrarse en las entidades financieras colaboradoras: BBVA y Caixabank. En este caso, de residir en el extranjero, existen dos opciones. Una es desplazarte directamente a España con el décimo original, el DNI o NIE a la entidad bancaria colaboradora. Por otro lado, es posible otorgar un poder notarial a un representante legal en España que cobre el premio en España. Dicho poder debe ser reconocido y legalizado en España.

Premios de la Lotería de Navidad 2025

El Gordo de Navidad es el sueño de millones de españoles. Con 4 millones de euros por serie, cada décimo premiado se lleva 400.000 euros, lo que equivale a 20.000 euros por cada euro jugado. Un golpe de suerte que puede cambiar una vida y que mantiene a todo el país pendiente de los niños de San Ildefonso cada 22 de diciembre.

Aunque El Gordo es el protagonista, hay otros galardones que reparten auténticas fortunas:

Segundo premio: 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo).

Tercer premio: 500.000 euros por serie (50.000 por décimo).

Dos cuartos premios, de 200.000 euros por serie (20.000 por décimo).

Ocho quintos premios, de 60.000 euros por serie (6.000 por décimo).

La famosa Pedrea reparte 1.794 premios de 1.000 euros por serie, es decir, 100 euros por décimo. No convierte en millonario, pero permite recuperar lo jugado y seguir soñando.