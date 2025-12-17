Estas son las terminaciones más premiadas de la historia de la Lotería de Navidad

Todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99999 tienen las mismas posibilidades de ser el gran Gordo de la Lotería de Navidad, pero siempre se buscan estrategias para hacerse con un pellizco en el sorteo. A la hora de escoger un décimo, entran en juego multitud de factores: desde las simples corazonadas hasta las matemáticas, pero muchos se decantan por esa terminación que para ellos significa algo especial.

Con los datos en la mano, la realidad es que, a lo largo de la historia de este sorteo tan especial del 22 de diciembre, hay algunas terminaciones que han sido más veces premiadas con El Gordo, las que muchos consideran ideales a la hora de hacerse con un décimo.

Terminaciones de una cifra



De acuerdo a los datos de Loterías y Apuestas del Estado a los que hace referencia Bankinter, la terminación de una cifra que ha sido más veces premiada en el sorteo de la Lotería de Navidad ha sido el 5, agraciada en 32 ocasiones. A este le siguen los números terminados en 4 y 6, que han sido afortunados con ese deseado primer premio en 27 ocasiones respectivamente. Peor suerte han tenido los números acabados en 9, 2 y 1, que en tan solo 16,13 y 8 ocasiones han resultado ganadores de ese gran premio de 400.000 euros al décimo.

Sumado a ello, cabe señalar que si tienes en tu poder un décimo que coincide con la última cifra del Gordo, tu premio será de 20 euros. Puede parecer una cantidad insignificante en comparación con estos premios mayores del sorteo, pero por lo menos recuperarás lo invertido.

Terminaciones de dos cifras



En lo que respecta a las terminaciones de dos cifras, los décimos acabados en 85 son los que han corrido con más suerte en la historia de la Lotería de Navidad, ya que han sido hasta en 7 ocasiones las veces en la que el Gordo ha acabado en los mismos. A continuación pasamos a detallar otros que también han sido bendecidos con la diosa fortuna en más de una ocasión:

Números acabados en 57 : agraciados en 6 ocasiones.

: agraciados en 6 ocasiones. Números acabados en 64 : agraciados en 5 ocasiones.

: agraciados en 5 ocasiones. Números acabados en 65 : agraciados en 5 ocasiones.

: agraciados en 5 ocasiones. Números acabados en 75 :agraciados en 5 ocasiones.

:agraciados en 5 ocasiones. Números acabados en 97 : agraciados en 5 ocasiones.

: agraciados en 5 ocasiones. Números acabados en 15 : agraciados en 4 ocasiones.

: agraciados en 4 ocasiones. Números acabados en 40 : agraciados en 4 ocasiones.

: agraciados en 4 ocasiones. Números acabados en 58 : agraciados en 4 ocasiones.

: agraciados en 4 ocasiones. Números acabados en 90 : agraciados en 4 ocasiones.

: agraciados en 4 ocasiones. Números acabados en 94 : agraciados en 4 ocasiones.

: agraciados en 4 ocasiones. Números acabados en 95: agraciados en 4 ocasiones.

¿Ha caído el Gordo en el mismo número en diferentes años?



Como curiosidad, dos números han sido agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad en diferentes años. El 15.640 fue el primer premio en el sorteo de 1956 y tuvo la misma suerte en el de 1978. Por su parte, el 20.297 llenó de emoción a los agraciados en 1903 y repitió en 2006.