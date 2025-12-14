Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
ENCUESTA: Si suben el precio del décimo a 25 euros, ¿seguirías comprando igual o te lo pensarías más?
Lotería de Navidad

ENCUESTA: Si suben el precio del décimo a 25 euros, ¿seguirías comprando igual o te lo pensarías más?

Los loteros piden subir los precios argumentando que llevan congelados desde 2002. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Bolas navideñas del 22 de diciembre, vista de cerca, sobre fondo blanco. Ilustración 3D.
Bolas navideñas del 22 de diciembre, vista de cerca, sobre fondo blanco. Ilustración 3D.Getty Images

Los loteros han pedido a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que eleve el precio del décimo del Sorteo de Navidad de 20 a 25 euros, pues según defienden, la tarifa lleva congelada desde 2002. A cambio, proponen que también se incrementen todas las dotaciones del sorteo, incluida la tradicional pedrea, para compensar el desembolso de los jugadores. 

La petición incluye situar el primer premio, el gordo, en 500.000 euros por décimo, frente a los 400.000 actuales, lo que supondría elevar la dotación total a 4 millones de euros por serie. La pregunta es sencilla... Si suben el precio del décimo a 25 euros, ¿seguirías comprando igual o te lo pensarías más?

(Pincha aquí si no puedes visualizar nuestra encuesta correctamente)

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 