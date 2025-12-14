ENCUESTA: Si suben el precio del décimo a 25 euros, ¿seguirías comprando igual o te lo pensarías más?
Los loteros piden subir los precios argumentando que llevan congelados desde 2002.
Los loteros han pedido a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que eleve el precio del décimo del Sorteo de Navidad de 20 a 25 euros, pues según defienden, la tarifa lleva congelada desde 2002. A cambio, proponen que también se incrementen todas las dotaciones del sorteo, incluida la tradicional pedrea, para compensar el desembolso de los jugadores.
La petición incluye situar el primer premio, el gordo, en 500.000 euros por décimo, frente a los 400.000 actuales, lo que supondría elevar la dotación total a 4 millones de euros por serie. La pregunta es sencilla... Si suben el precio del décimo a 25 euros, ¿seguirías comprando igual o te lo pensarías más?
(Pincha aquí si no puedes visualizar nuestra encuesta correctamente)