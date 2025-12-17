Un trío entrega flores a un anciano y acaba robándole su tarjeta, su móvil y su colección de monedas

Los abusos y atracos a personas mayores, especialmente cuando viven solas, son cada vez más comunes, pero no sólo en España. El último caso conocido ha ocurrido en una localidad de Finlandia. La policía de este país está investigando un incidente contra un anciano, como robo agravado, en la ciudad de Kaukonen, en Kittilä, según ha contado la publicación local yle.

Esta zona está situada en el extremo norte de Finlandia, en la región de Laponia, al norte del Círculo Polar Ártico, siendo un popular destino turístico de invierno conocido por la estación de esquí de Levi, actividades árticas como trineos de perros, auroras boreales y la cultura sami.

El suceso de Kaukonen ocurrió el pasado 2 de diciembre, según la policía. Ese día, una mujer y dos hombres robaron en la casa de un anciano que vive en esta localidad. Primero apareció en la puerta de la casa del hombre una mujer de cabello oscuro, aproximadamente entre las ocho y las diez de la noche. Llevaba un envío de flores, le aseguró al anciano que alguien las había encargado y que le exigió que las pagara.

Poco después, entró un hombre que le ofreció al anciano su teléfono móvil para pagar las flores sin contacto y le pidieron que ingresara el PIN de su tarjeta bancaria. Posteriormente, en mitad de todo este lío, apareció un tercer hombre y se metió dentro de la casa.

Tras la marcha del trío, el anciano se percató de que le habían robado la tarjeta bancaria, el móvil y su colección de monedas conmemorativas, entre otras cosas. La policía investiga el caso como hurto agravado y está buscando información sobre estas tres personas.

De momento, los agentes les siguen la pista a los sospechosos y han averiguado que conducían un automóvil de color oscuro, que podría tratarse de un Toyota Avensis o un modelo similar, pero aún no han dado con ellos.