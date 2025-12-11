Cómo evitar disgustos al compartir décimos de la Lotería de Navidad por WhatsApp y Bizum: claves para no perder tu premio

"Compartimos un décimo y te hago un Bizum". Es uno de los nuevos clásicos de la Navidad, en esa vorágine de números a jugar para uno de los momentos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que volverá a celebrarse el 22 de diciembre. Pero, ¿es seguro?, y ¿cómo afecta su uso para la seguridad o la fiscalidad en este caso?

Millones de personas compran cada año un décimo con la esperanza de llevarse 'El Gordo' y, como es tradición, muchos lo hacen compartiendo participaciones con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Lo habitual es enviar la foto del décimo por WhatsApp y usar Bizum para dividir el importe. Pero este sistema tan cómodo también tiene riesgos si no se hace bien.

Para evitar problemas —especialmente si el décimo resulta premiado— conviene tener claros varios pasos básicos antes de enviar dinero o repartir participaciones.

Especifica siempre los datos en el Bizum

El primer error habitual es hacer un Bizum sin poner nada en el concepto. Para que el pago sirva como prueba en caso de premio es imprescindible indicar el número del décimo y la cantidad aportada. De esta forma, el movimiento no aparece como un simple envío de dinero, sino como un justificante claro de participación.

También es importante verificar el número del destinatario antes de confirmar la operación. Cada año hay casos de personas que envían el dinero por error y recuperarlo no siempre es sencillo. Otra opción más segura es que la persona que compra el décimo use funciones como “Pedir dinero”, disponibles en muchas apps bancarias. Así se evita introducir números manualmente.

Acuerdo por escrito, la mejor garantía

Aunque se trate de familiares o amigos, lo más seguro es acordar por escrito las condiciones. Basta un pequeño documento —o incluso un mensaje por WhatsApp— que incluya:

Nombre de cada participante.

Cantidad abonada.

Número del décimo.

Fecha del pago.

Fecha límite para realizar el ingreso.

Tener estos datos registrados es clave frente a dudas o reclamaciones si el décimo resulta premiado. Y sí, cada año hay disputas por décimos compartidos sin dejar rastro.

Cuidado con las conexiones y los ciberdelincuentes

Los pagos deben hacerse siempre desde conexiones seguras. No te aconsejamos el uso de redes WiFi públicas, que pueden ser vulnerables. Lo recomendable es utilizar la red de casa o datos móviles y activar medidas adicionales como la verificación en dos pasos o la autenticación biométrica.

También hay que extremar la precaución con solicitudes de dinero inesperadas. Una de las estafas más comunes es el llamado Bizum inverso: el estafador te envía una solicitud de cobro haciéndose pasar por un conocido, y si aceptas, el que paga eres tú. Por eso es esencial comprobar siempre quién envía la petición.

Cómo cobrar un premio usando Bizum

Pero vamos a lo importante, a qué hacer si la suerte te sonríe y ganas en la lotería. Si el décimo compartido resulta premiado, se pueden usar herramientas digitales para recibir el dinero sin necesidad de efectivo. Los premios menores de 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración oficial, pero no se abonan directamente vía móvil.

Para recibir el pago a través de Bizum, hay que acceder a la app del banco, entrar en el apartado Bizum y generar un código QR. El personal de la administración lo escaneará y validará la operación.

Con unos pasos sencillos —poner bien el concepto, dejar constancia escrita, usar conexiones seguras y desconfiar de solicitudes extrañas— compartir un décimo de Navidad puede ser tan seguro como emocionante. Porque si toca, que nada empañe la alegría.