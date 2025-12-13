El consejo de los Niños de San Ildefonso para calmarse que nos sirve a todos: "Respirar dos veces y volver a intentarlo"

Niños de San Ildefonso cantando uno de los premios de la Lotería de Navidad, en una imagen de archivo.

Mientras ultiman los ensayos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los niños de San Ildefonso también aprenden a controlar los nervios. Una de ellas es Aurora, de 10 años, que participará por segunda vez este año y que comparte un truco que le enseñaron durante su primera experiencia sobre el escenario.

"Respirar dos veces y volver a intentarlo", afirma a lanzadigital. Y es que, en su caso, tal y como cuenta, reconoce que en su debut estaba "muy nerviosa" y que incluso se le cayó una bola, sin embargo, no le dio mucha importancia, simplemente la recogió y siguió cantando: "Tampoco pasa nada".

Como Aurora, Ángel, de 12 años, repite participación. Formará parte del sorteo por cuarta vez y anima a otros niños y niñas a sumarse porque "mola mucho" y porque "cantar es bonito". Explica que los nervios aparecen al ver al público, pero después se concentra en su voz: "Al principio cuando entro y les veo, me pongo nervioso, pero cuando canto, no los miro".

Los 28 menores seleccionados —de entre 10 y 14 años y de distintas nacionalidades— llevan ensayando desde octubre. Realizan dos o tres prácticas por semana para aprender a leer los números, entonar y coordinarse con su compañero, además de manejar las bolas y acostumbrarse al ritmo del sorteo. Además, los educadores también les ayudan a gestionar los imprevistos y los nervios previos