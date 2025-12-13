El consejo de los Niños de San Ildefonso para calmarse que nos sirve a todos: "Respirar dos veces y volver a intentarlo"
Puede aplicarse en cualquier ámbito.
Mientras ultiman los ensayos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, los niños de San Ildefonso también aprenden a controlar los nervios. Una de ellas es Aurora, de 10 años, que participará por segunda vez este año y que comparte un truco que le enseñaron durante su primera experiencia sobre el escenario.
"Respirar dos veces y volver a intentarlo", afirma a lanzadigital. Y es que, en su caso, tal y como cuenta, reconoce que en su debut estaba "muy nerviosa" y que incluso se le cayó una bola, sin embargo, no le dio mucha importancia, simplemente la recogió y siguió cantando: "Tampoco pasa nada".
Como Aurora, Ángel, de 12 años, repite participación. Formará parte del sorteo por cuarta vez y anima a otros niños y niñas a sumarse porque "mola mucho" y porque "cantar es bonito". Explica que los nervios aparecen al ver al público, pero después se concentra en su voz: "Al principio cuando entro y les veo, me pongo nervioso, pero cuando canto, no los miro".
Los 28 menores seleccionados —de entre 10 y 14 años y de distintas nacionalidades— llevan ensayando desde octubre. Realizan dos o tres prácticas por semana para aprender a leer los números, entonar y coordinarse con su compañero, además de manejar las bolas y acostumbrarse al ritmo del sorteo. Además, los educadores también les ayudan a gestionar los imprevistos y los nervios previos