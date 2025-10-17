Cuánto toca en el Gordo de Navidad: lista de premios de la Lotería de Navidad 2025

Una administración celebrando que han vendido El Gordo de la Lotería de Navidad, en una imagen de archivo.

La mañana del 22 de diciembre es especialmente ilusionante para todos los españoles. Con la celebración de la Nochebuena a la vuelta de la esquina, y los gastos que conllevan esas celebraciones de fin de año, muchos son los que se despiertan en esta fecha tan marcada con la ilusión de que su décimo va a ser el agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad (o por lo menos un pellizco les va a tocar).

El ambientazo que se vive desde la madrugada a las puertas del Teatro Real de Madrid, con personas ataviadas de diferentes disfraces para atraer a la diosa fortuna, es la antesala de una jornada marcada por la voz de los Niños de San Ildefonso cantando los números premiados, con sus correspondientes anécdotas durante la celebración del sorteo. Y es que los nervios se ponen a flor de piel cuando uno de estos pequeños posa su mano sobre el alambre de los premios para indicar que el número que viene está agraciado.

Es ese simple gesto el que hace indicar que el Gordo ha despertado y ha salido. Más o menos madrugador, los aficionados a la Lotería de Navidad esperan con entusiasmo a que ese número agraciado con el primer premio del sorteo, agraciado con 4 millones de euros a la serie, que vienen a ser 400.000 euros por cada décimo, sea el suyo.

"Cuatro milloooooneeeees de euros", entona con emoción ese niño o niña con lágrimas en los ojos, al mostrar ese número que más que probable ha deseado cantar desde que comenzó los ensayos para esta jornada tan especial. Una ilusión que se contagia entre todos los participantes, que rápidamente sacan su décimo, participación o billete. Y es que en este punto conviene diferenciar entre el tradicional décimo de 20 euros, un participación de diferentes cuantías -normalmente de colegio, el viaje de estudios, el equipo deportivo de un amigo o un familiar o de una asociación- y un billete, compuesto por 10 décimo de 20 euros, o lo que es igual, 200 euros en lotería.

Más allá del Gordo, hay que tener en cuenta que la lista de premios de la Lotería de Navidad es muy amplia y hay algunos que incluso casi pasan desapercibos:

Primer premio de la Lotería de Navidad (El Gordo): 4 millones de euros a la serie, 400.000 euros por décimo

4 millones de euros a la serie, 400.000 euros por décimo Segundo premio : 1,25 millones de euros a la serie, 125.000 euros al décimo

: 1,25 millones de euros a la serie, 125.000 euros al décimo Tercer premio : 500.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo

: 500.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo Dos cuartos premios : 200.000 euros a la serie, 20.000 euros al décimo

: 200.000 euros a la serie, 20.000 euros al décimo Ocho quintos premios : 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo

: 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo Pedreas : 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo Aproximaciones al primer premio (número anterior o posterior a este) : 20.000 euros a la serie, 2.000 euros al décimo

: 20.000 euros a la serie, 2.000 euros al décimo Aproximaciones al segundo premio (número anterior o posterior a este): 12.500 euros a la serie, 1.250 euros al décimo

12.500 euros a la serie, 1.250 euros al décimo Aproximaciones al tercer premio (número anterior o posterior a este) : 9600 euros a la serie, 960 euros al décimo

: 9600 euros a la serie, 960 euros al décimo Dos, tres y cuatro últimas cifras iguales que el Gordo : 100 euros al décimo y los 20 del reintegro, 120 euros en total

: 100 euros al décimo y los 20 del reintegro, 120 euros en total Dos últimas cifras del segundo premio : 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo Dos últimas cifras del tercer premio : 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo Tres últimas cifras iguales que el segundo premio : 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1000 euros a la serie, 100 euros al décimo Tres últimas cifras iguales al tercer premio : 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo

: 1.000 euros a la serie, 100 euros al décimo Reintegro (última cifra del Gordo): 200 euros por serie, 20 euros al décimo, que permite recuperar lo jugado.

Premios por euro jugado de la Lotería de Navidad

Dado que hay gente que juega en la Lotería de Navidad por medio de participaciones, conviene tener en cuenta lo que toca por euro jugado de cada uno de los premios de este sorteo:

Primer premio : 20.000 euros por euro jugado

: 20.000 euros por euro jugado Segundo premio : 6.250 euros por euro jugado

: 6.250 euros por euro jugado Tercer premio : 2.500 euros por euro jugado

: 2.500 euros por euro jugado Cuarto premio : 1.000 euros por euro jugado

: 1.000 euros por euro jugado Quinto premio : 300 euros por euro jugado

: 300 euros por euro jugado Aproximaciones al primer premio : 100 euros por euro jugado

: 100 euros por euro jugado Aproximaciones al segundo premio : 62,50 euros por euro jugado

: 62,50 euros por euro jugado Aproximaciones al tercer premio : 48 euros por euro jugado

: 48 euros por euro jugado Dos últimas cifras del primer premio : 6 euros por euro jugado

: 6 euros por euro jugado Dos últimas cifras del segundo y tercer premio : 5 euros por euro jugado

: 5 euros por euro jugado Centenas del primer, segundo, tercer y cuarto premio (tres primeras cifras) : 5 euros por euro jugado

: 5 euros por euro jugado Pedrea : 5 euros por euro jugado

: 5 euros por euro jugado Reintegro: 1 euro por cada euro jugado

De este modo, la emisión de la Lotería de Navidad suma 3.960 millones de euros, de los cuales un 70% de los mismos están destinados a premios. En total, 2.772 millones de euros se reparten por el largo y ancho del país en forma de premios para el deleite de todos los participantes.

Eso sí, si eres el ganador de los premios mayores, como El Gordo, el segundo premio y el tercer premio, tienes que tener en cuenta la retención de Hacienda. Tal y como estipula la ley, la Agencia Tributaria aplica una retención del 20% a todos los premios a partir de 40.000 euros al décimo, como es el caso de los mencionados premios.

El Gordo más madrugador y el más tardío

Sea como fuere, las miradas del país este 22 de diciembre estarán fijadas en los niños de San Ildefonso para ver si llega el momento en el que El Gordo sale. La edición de 2023 fue la que hasta ahora ostenta el récord al más tardío, cantándose a las 13:17, 17 minutos más tarde que en 2024, cuando salió a las 13:00 horas.

Para conocer al más madrugador hay que remontarse al 22 de diciembre de 2004 a las 9:16 horas. Mohamed elChaouati y Jesús Álvarez Abreuhan fueron los encargados de cantar el 54.600, la bola número 39 del sorteo, en el segundo alambre de la primera tabla.