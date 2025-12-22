Los quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: 23112, 60649

Las niñas de San Ildefonso que han cantado los dos primeros quintos premios durante el Sorteo de La Lotería de Navidad.

Aunque han tardado en caer, con el primer alambre de la cuarta tabla han empezado a llegar los premios más numerosos de la Lotería de Navidad 2025: los quintos premios, distribuidos por toda la geografía española. Estos ocho premios son los más numerosos de los premios mayores, de ahí que haya una pequeña posibilidad algo mayor de que toque que con el Gordo, que es únicamente uno. El primer quinto premio del sorteo de Lotería de Navidad ha sido el 23.112, que ha sido cantado a las 10:34 horas por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco. Además, ellas mismas han vuelto a cantar otro quinto premio en solo 7 minutos: a las 10:40 ha caído el segundo: el 60.649.

Cada uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que se traduce en 6.000 euros al décimo o 300 euros por cada euro jugado en el caso de las participaciones.

A continuación puedes encontrar la lista completa de los números afortunados con cada uno de estos quintos premios en el orden en que han salido del bombo del sorteo de la Lotería de Navidad:

60.649, el segundo quinto premio

Siete minutos después del primero, a las 10:40h ha caído el segundo quinto premio: el 60.649, también agraciado con 6.000 euros al décimo.

Ha caído muy disperso por la geografía española en un total de 31 administraciones, de Cádiz a Pontevedra, pasando por Vitoria, Barcelona, Madrid, Roquetas de Mar (Almería), Torrevieja (Alicante), Gijón (Asturias) o Fraga (Huesca).

23.112, el primer quinto premio

El primer quinto premio de la mañana ha caído en el número 23.112, aunque ha sido de los más tardones de los premios grandes. Este premio ha sido repartido por prácticamente toda la geografía española, ha sido vendido en 20 administraciones repartidas por todo el territorio.

Entre ellas, en Andorra (Teruel), Palma de Mallorca, Barcelona, Plasencia (Cáceres), Castro Urdiales (Cantabria), Campo de Criptana (Ciudad Real), Sort (Lleida) o en San Pedro del Pinatar (Murcia).

Por ejemplo, en Alaquàs (Valencia), una de las localidades afectadas por la DANA en 2024. Concretamente ha caído en la administración de lotería nº 1 de la localidad, Lotería Castillo, ha caído una de las series de este primer quinto premio, además de haber vendido también una serie del cuarto premio:

¿Cuánto dinero ganas con el quinto premio de la Lotería de Navidad 2025 y cuánto se queda Hacienda?

Aunque no es el premio más cuantioso, los quintos premios sí que tienen un beneficio frente a sus hermanos mayores como pueden ser El Gordo o los segundos premios de la Lotería de Navidad y es que están exentos del pago a Hacienda.

Esto se debe, tal y como recoge la Disposición Adicional Trigésima Tercera de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a que el gravamen especial sobre los premios de loterías y apuestas, fija un mínimo exento de tributación en 40.000 euros.

Los décimos premiados con el quinto premio, cada uno con un importe de 6.000 euros, se encuentran por debajo de este umbral de forma íntegra, por lo que no tienen que estar sujeto a retención y el afortunado con el premio puede cobrar los 6.000 euros sin merma por parte de la Agencia Tributaria.

¿Qué probabilidad hay de ganar el quinto premio de la Lotería de Navidad 2025?

Otro punto positivo de estos premios es que, a diferencia de el gordo que es único, los quintos premios son ocho y aumentan, por tanto, las posibilidades de llevarte uno de ellos.

En el bombo hay 100.000 números (del 00000 al 99999)y, por tanto, al haber 8 premios de esta categoría, la probabilidad matemática de que tu décimo esté premiado con uno de los quintos premios es del 0,008%, ocho veces más de las existentes para llevarte el gran premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Cobrar el dinero del quinto premio: cómo, cuándo y otras cosas que tienes que conocer

Si has sido agraciado con alguno de estos ocho quintos premios, como el 23112 y el 60649, además de celebrarlo tienes que tener en cuenta determinadas cuestiones antes de cobrarlo. Al ser premiado cada décimo con 6.000 euros no se puede cobrar en efectivo en las administraciones de lotería, ya que el límite máximo para ello es de 2.000 euros.

Para cobrarlo, es obligatorio acudir a una entidad bancaria autorizada, actualmente BBVA o CaixaBank, para tramitar el cobro, el pago se realiza a través de cheque o transferencia bancaria a tu cuenta, sin que la entidad te pueda cobrar comisiones por ello.

El plazo disponible para cobrar el premio empieza desde la misma tarde del día 22 de diciembre o, si la entidad bancaria no está abierta, a partir del martes 23 de diciembre y dispondrás de un plazo máximo de tres meses para cobrarlo. Es decir, hasta el 22 de marzo de 2026. Te recomendamos que no retrases el cobro del premio ya que pasada esa fecha, el derecho a cobro caduca y perderías esos 6.000 euros.

¿Hay aproximaciones en los quintos premios?

Es una de las dudas más comunes y, aunque tenga aspectos positivos como la mayor probabilidad o estar exento del pago a Hacienda, los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025 no tienen aproximaciones.

Es decir, si tienes el número anterior o posterior a un quinto premio no tienes ninguna recompensa. Por ejemplo, si ha sido agraciado con un quinto premio el 20.417 y tienes el 20.416 o el 20.418 no obtienes ninguna recompensa, excepto que por puro azar coincida con la terminación del Gordo.

Tabla de premios por cada euro jugado en el quinto premio

En el caso de que no hayas jugado un décimo del quinto premio si no que hayas sido agraciado con una participación de alguna asociación, colegio o club deportivo, puedes consultar a continuación la equivalencia exacta de lo que ganas por cada euro invertido en un quinto premio: