Hasta cuándo puedes comprar un décimo de la Lotería de Navidad 2025

La recta final del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha comenzado. Pocos días faltan para ese 22 de diciembre de la ilusión, donde las caras y voces temblorosas de los niños de San Ildefonso empiecen a escucharse para después comprobar los resultados y ver si tienes alguno de los números agraciados.

El sorteo de este 22 de diciembre de 2025 arrancará a las 9:00 horas (horario peninsular) en el Teatro Real de Madrid. Es más que probable que alguno quiere aprovechar la primera hora de la mañana para hacerse con un décimo por una corazonada de última hora, pero, lamentablemente, tenemos que decir que el domingo 21 de diciembre es el último día para adquirir uno.

Hora límite para comprar un décimo de la Lotería de Navidad

En cuanto a la hora límite para comprar un décimo en formato físico, las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado suelen cerrar a las 21:00, pero al ser domingo, es posible que algunas permanezcan cerradas. Todo depende de cada establecimiento, pero, ante la duda, la recomendación es que ya te hagas con él el sábado 20 de diciembre.

Una situación diferente es para las compras online. La hora límite legal marcada es las 22:00 horas de ese domingo 21 de diciembre, independientemente de que las administraciones físicas estén o no abiertas. Esta es la opción más apropiada para adquirir esas últimos arrebatos, pero desde aquí insistimos en realizar la compra en sitios web oficiales, ya sea en el de Loterías y Apuestas del Estado o en el de administraciones online reconocidas.

¿Y cobrar los premios?

A la hora de cobrar los premios, podrás hacerlo a partir de la tarde del 22 de diciembre y hasta el próximo 23 de marzo de 2026. De ser el premio inferior a 2.000 euros, el cobro lo podrás realizar en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, mientras que de ser superior tendrás que acudir a las entidades financieras autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado): BBVA y Caixabank.

Recordamos que el Gordo es de 400.000 euros por décimo, el segundo de 125.000 euros al décimo y el tercero de 50.000 euros al décimo. A estos se suman, entre los premios mayores, los dos cuartos premios, agraciados con 20.000 euros por décimo cada uno de ellos, y los ocho quintos premios, que ascienden a 6.000 euros por décimo.

Si la suerte no te sonríe con ninguno de ellos, siempre están las pedreas, los clásicos números de 1.000 euros a la serie, 100 euros por décimo, que marcan la sintonía de la Lotería de Navidad; así como las centenas, las aproximaciones y las terminaciones o reintegros, con los que por lo menos recuperarás lo invertido.