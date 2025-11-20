Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería Nacional en directo hoy jueves 20 de noviembre: comprobar números, resultado y premios del sorteo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional en directo de hoy jueves 20 de noviembre para descubrir si tu décimo está agraciado con los grandes premios que ponen en juego Loterías y Apuestas del Estado. 

Carlos Ramos
Lotería Nacional en directo: comprobar resultado hoy jueves 20 de noviembre.
19:14
Otros premios del sorteo de Lotería Nacional

Además de los premios mayores, en este sorteo de Lotería Nacional del jueves 20 de noviembre hay varias oportunidades para no irte con las manos vacías gracias a los premios a las terminaciones de cuatro, tres y dos cifras, las aproximaciones (los números anterior y posterior al primer y segundo premio), las centenas y los reintegros. Estos últimos están premiados con 3 euros, que te permitirán recuperar lo invertido. 

19:04
Premios mayores del sorteo de Lotería Nacional 

2.463.000 premios son los que se ponen en juego en la Lotería Nacional de hoy. Sin duda, los más ansiados son ese primer premio de 300.000 euros a la serie y el segundo de 60.000 euros a la serie, 6.000 euros por décimo. ¡Qué alegría se llevarán los afortunados!

19:04
¿Cuándo empieza la Lotería Nacional?

Será a las 21:00 horas cuando arranque el sorteo de Lotería Nacional de hoy desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. La duración será de 20 minutos aproximadamente, por lo que sobre las 21:20 horas, directamente aquí, podrás comprobar los resultados. 

19:03
Sorteo Lotería Nacional de hoy

¡Bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional de hoy en directo! Este jueves 20 de noviembre, Loterías y Apuestas del Estado brinda la oportunidad a todos los participantes de hacerse con ese codiciado primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo. ¡Mucha suerte a todos!

Carlos Ramos
