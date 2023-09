Lotería Nacional: horario y dónde ver en directo el Sorteo Extraordinario de Septiembre 2023 

Ya se cuentan los días para que comience el Sorteo Extraordinario de Septiembre 2023 de la Lotería Nacional de España, que tendrá lugar el próximo sábado 9 de septiembre. Loterías y Apuestas del Estado quiere irradiar algo de alegría en este mes de septiembre de vuelta a la rutinas con una lotería en la que el premio especial asciende a 150.000 euros al décimo (1,5 millones de euros a la serie).

El viaje de tu vida, un coche de alta gama o reformar esa casa con las últimas tendencias en las revistas de decoración son algunos de los planes que se pueden venir a la mente de que te toque un premio tan sustancioso como el de este Sorteo Extraordinario de Septiembre.

No obstante, si no toca, no es el fin del mundo, porque las oportunidades para hacerte con una más que generosa cuantía son muchas. Por lo pronto, un segundo premio de 30.000 euros al décimo, un tercero de 15.000 euros al décimo y doce premios de 7.500 euros al décimo pueden ser tuyos si te haces con un décimo del Sorteo Extraordinario de Septiembre 2023 de Lotería Nacional, ya a la venta en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado y en la web oficial de la entidad a un precio de 15 euros.

Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario de Septiembre de Lotería Nacional 2023

Desde Loterías y Apuestas del Estado confirman que el Sorteo Extraordinario de Septiembre 2023 de esta Lotería Nacional de España dará comienzo a las 13:00 horas del sábado 9 de septiembre desde el Salón de Sorteos de la sociedad.

Previamente, desde El HuffPost realizaremos una retransmisión en directo, donde podrás repasar los premios, los horarios, a qué hora comienza el evento, así como comprobar los resultados de este sorteo de la Lotería Nacional y celebrar al momento si eres uno de los afortunados con los grandes premios que se reparten.