Lotería Nacional hoy en directo: sorteo del jueves 30 de octubre, comprobar resultado
Sigue la Lotería Nacional en directo hoy jueves 30 de octubre. Comprueba los resultados, números agraciados y si tu décimo está entre los afortunados de este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves, 30 de octubre de 2025, es de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo). ¿Tienes ya tu décimo? Solo cinco cifras y una serie podrían darte una gran sorpresa en este sorteo. Como dicen muchos, nunca sabes dónde puedes encontrarte con la suerte.
El primer más llamativo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 30 de octubre es el primero, que asciende a 300.000 euros a la serie, que vienen a ser 30.000 euros por décimo, pero nada tiene que envidiar el segundo de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo. Cualquiera de los dos puede dar una alegría a más de uno. A estos hay que sumar los derivados de las aproximaciones, las terminaciones, las centenas y los reintegros, que en este caso ascienden a 3 euros, una cantidad que muchos verán insignificante, pero al menos recuperas lo jugado.
Te damos la alegría de que la Lotería Nacional no es el único sorteo en el que hoy puedes llevarte una buena lluvia de euros. Con la Bonoloto, La Primitiva, que trae un bote de 25 millones de euros y Eurodreams también puedes ver ganar un buen dinero. Esto de la mano de Loterías y Apuestas del Estado, pero no hay que olvidar que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra el Cupón Diario. ¡Mucha suerte si participas en cualquiera de ellos!
Como todos los jueves, el sorteo de Lotería Nacional arrancará a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Es en ese momento en el que los niños de San Ildefonso empezarán a cantar los números, comenzando con las extracciones de dos cifras para continuar con las de tres, cuatro, hasta llegar al segundo premio, el primero y acabar con los reintegros. La duración total es de 20 minutos aproximadamente.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional en directo! Hoy jueves de 30 de octubre, son 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo, los que te puedes llevar en esta lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado. Ojalá sea el tuyo el décimo agraciado. Estamos a menos de dos horas de saberlo. ¡Mucha suerte!