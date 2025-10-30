Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería Nacional hoy en directo: sorteo del jueves 30 de octubre, comprobar resultado
Sigue la Lotería Nacional en directo hoy jueves 30 de octubre. Comprueba los resultados, números agraciados y si tu décimo está entre los afortunados de este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.

Lotería Nacional en directo: comprobar resultado del sorteo hoy jueves 30 de octubre.
19:51
Primer premio de la Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves, 30 de octubre de 2025, es de 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo). ¿Tienes ya tu décimo? Solo cinco cifras y una serie podrían darte una gran sorpresa en este sorteo. Como dicen muchos, nunca sabes dónde puedes encontrarte con la suerte.

19:39
Premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy 30 de octubre

El primer más llamativo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 30 de octubre es el primero, que asciende a 300.000 euros a la serie, que vienen a ser 30.000 euros por décimo, pero nada tiene que envidiar el segundo de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo. Cualquiera de los dos puede dar una alegría a más de uno. A estos hay que sumar los derivados de las aproximaciones, las terminaciones, las centenas y los reintegros, que en este caso ascienden a 3 euros, una cantidad que muchos verán insignificante, pero al menos recuperas lo jugado. 

19:30
Otros sorteos de loterías de hoy

Te damos la alegría de que la Lotería Nacional no es el único sorteo en el que hoy puedes llevarte una buena lluvia de euros. Con la Bonoloto, La Primitiva, que trae un bote de 25 millones de euros y Eurodreams también puedes ver ganar un buen dinero. Esto de la mano de Loterías y Apuestas del Estado, pero no hay que olvidar que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra el Cupón Diario. ¡Mucha suerte si participas en cualquiera de ellos! 

19:30
Horario Lotería Nacional hoy

Como todos los jueves, el sorteo de Lotería Nacional arrancará a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Es en ese momento en el que los niños de San Ildefonso empezarán a cantar los números, comenzando con las extracciones de dos cifras para continuar con las de tres, cuatro, hasta llegar al segundo premio, el primero y acabar con los reintegros. La duración total es de 20 minutos aproximadamente. 

19:29
Sorteo Lotería Nacional

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de Lotería Nacional en directo! Hoy jueves de 30 de octubre, son 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo, los que te puedes llevar en esta lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado. Ojalá sea el tuyo el décimo agraciado. Estamos a menos de dos horas de saberlo. ¡Mucha suerte! 

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 