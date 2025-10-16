Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lotería Nacional hoy jueves 16 de octubre, sorteo en directo: comprobar resultado, números y décimo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 16 de octubre en directo para conocer los resultados y números agraciados en esta lotería que pone en juego Loterías y Apuestas del Estado. 

19:46
Lotería Nacional: segundo premio del sorteo de hoy

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy está agraciado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Si tienes el número anterior y posterior te llevarás 7.470 euros.

19:37
Primer premio Lotería Nacional del jueves

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de octubre de 2025, está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros al décimo. De tener el número anterior y posterior a este primer premio, también recibirás una cuantiosa cantidad: 12.000 euros. Además si tu número coincide con alguno de los 99 restantes de la centena, te llevas un premio de 300 euros.

19:19
Lotería Nacional: premios del sorteo del jueves

En la Lotería Nacional de hoy se reparten un primer premio de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo y un segundo premio de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo. Por supuesto, las aproximaciones de dichos premios, las centenas, las terminaciones de cifras y los reintegros también están dotados con diferentes cuantías. 

19:18
Horario Lotería Nacional hoy 16 de octubre

El sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves, 16 de octubre comienza a las 21:00 horas (horario peninsular) en directo. Podrás seguir la retransmisión desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado desde esta misma página, tan solo comprueba que está actualizada.

19:17
Lotería Nacional en directo

¡Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la retransmisión en directo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy! Como suele ser habitual los jueves, esta lotería trae un primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo, para el agraciado/a del mismo. ¿Serás tú el afortunado? Estamos a menos de dos horas de saberlo. 

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 