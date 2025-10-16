Lotería Nacional hoy jueves 16 de octubre, sorteo en directo: comprobar resultado, números y décimo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 16 de octubre en directo para conocer los resultados y números agraciados en esta lotería que pone en juego Loterías y Apuestas del Estado.
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy está agraciado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo). Si tienes el número anterior y posterior te llevarás 7.470 euros.
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de octubre de 2025, está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros al décimo. De tener el número anterior y posterior a este primer premio, también recibirás una cuantiosa cantidad: 12.000 euros. Además si tu número coincide con alguno de los 99 restantes de la centena, te llevas un premio de 300 euros.
En la Lotería Nacional de hoy se reparten un primer premio de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo y un segundo premio de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo. Por supuesto, las aproximaciones de dichos premios, las centenas, las terminaciones de cifras y los reintegros también están dotados con diferentes cuantías.
El sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves, 16 de octubre comienza a las 21:00 horas (horario peninsular) en directo. Podrás seguir la retransmisión desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado desde esta misma página, tan solo comprueba que está actualizada.
¡Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la retransmisión en directo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy! Como suele ser habitual los jueves, esta lotería trae un primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo, para el agraciado/a del mismo. ¿Serás tú el afortunado? Estamos a menos de dos horas de saberlo.