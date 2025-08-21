Lotería Nacional hoy jueves 21 de agosto en directo: resultados y comprobar números del sorteo

Premios de la Lotería Nacional

Los premios de este sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto son generosos. Más de una alegría darán a los agraciados o agraciadas con ellos, aunque sea el reintegro, con el que recuperar lo invertido:



- Primer premio de 30.000 euros al décimo

- Segundo premio de 6.000 euros al décimo

- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros

- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros

- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros

- Reintegros de 3 euros