Lotería Nacional hoy jueves 21 de agosto en directo: resultados y comprobar números del sorteo
Sigue la Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto en directo para conocer los números premiados en este sorteo que pone en juego Loterías y Apuestas del Estado, con un primer premio de 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo.
El primer premio de la Lotería Nacional de España asciende a 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo. Si tienes el número anterior y posterior de este ganador de la Lotería Nacional, te llevarás 12.000 euros.
Los premios de este sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto son generosos. Más de una alegría darán a los agraciados o agraciadas con ellos, aunque sea el reintegro, con el que recuperar lo invertido:
- Primer premio de 30.000 euros al décimo
- Segundo premio de 6.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 75 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 15 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 6 euros
- Reintegros de 3 euros
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves, 21 de agosto está dotado con dos grandes premios: un primer premio de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 al décimo y un segundo premio de 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 al décimo. Recordamos que se reparten 12.600.000 euros en el sorteo de hoy.
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto comenzará a las 21:00 h (horario peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, siguiendo el sistema de bombos múltiples. Desde esta hora también podrás seguir el sorteo de la Lotería Nacional online en directo a través de El Huffpost. Refresca y comprueba los resultados y los números premiados.
¡Buenas tardes y bienvenidos a la Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto en directo! En esta retransmisión de El Huffpost te contaremos la última hora del sorteo, los números premiados y podrás comprobar los resultados del sorteo de hoy. ¡Mucha suerte!