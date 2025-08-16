Lotería Nacional hoy sábado 16 de agosto en directo: resultados del sorteo y comprobar número
Sigue la Lotería Nacional en directo de hoy sábado 16 de agosto para saber si tu décimo está entre los premiados en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de yyyy está dotado de 600000, euros a la serie (60000, euros al décimo). Recuerda que si resultas ganador del premio gordo deberás tributar el 20% a Hacienda al superar la cantidad de 40.000 euros.
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025, se reparten 4134100, de premios, entre los que se encuentran:
- Primer premio de 60000, euros al décimo
- Segundo premio de 12000, euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150, euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30, euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12, euros
- Reintegros de 6, euros
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto está dotado con dos grandes premios: un primer premio de 600000, euros a la serie, es decir, 60000, al décimo y un segundo premio de 120000, euros a la serie, es decir, 12000, al décimo. Recordamos que se reparten 42000000, euros en el sorteo de hoy.
El sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto comienza a las 13:00 horas (horario peninsular) en directo. Podrás seguir la retransmisión desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado desde esta misma página, tan solo comprueba que está actualizada.
¡Buenos días y bienvenidos al sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto en directo! En esta retransmisión de El Huffpost te contaremos la última hora del sorteo, los números premiados y podrás comprobar los resultados del sorteo de hoy. ¡Mucha suerte!