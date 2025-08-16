Lotería Nacional hoy sábado 16 de agosto en directo: resultados del sorteo y comprobar número 

Premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy 16 de agosto

En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 16 de agosto de 2025, se reparten 4134100, de premios, entre los que se encuentran:



- Primer premio de 60000, euros al décimo

- Segundo premio de 12000, euros al décimo

- Premio a las 4 últimas cifras de 150, euros

- Premio a las 3 últimas cifras de 30, euros

- Premio a las 2 últimas cifras de 12, euros

- Reintegros de 6, euros