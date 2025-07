Una mujer gana 1,2 millones de euros en la lotería y cuando va a darse el gran lujo se topa con la negativa del banco

Recibir la noticia de que se ha ganado un gran premio en la lotería puede llegar a generar un shock tan grande que algunos de los afortunados no asimilan que su vida ha cambiado hasta pasados unos días.

Sin embargo, esto no solo les ocurre a las personas, también les pasa a los bancos. Si no que se lo digan a una mujer danesa que pese a haber ganado la lotería se encontró con restricciones por parte de su entidad bancaria.

Tal y como recoge el medio de comunicación danés DenOffentlige, pese a que había obtenido en la lotería un premio de 8.965.130 coronas danesas (1.201.526 euros, al cambio actual) su banco le respondió de forma negativa al tratar de hacer una compra.

En concreto, la mujer quería darse un gran lujo adquiriendo algunos muebles de alto valor para su casa. Sin embargo, la entidad le dijo que no debido a que les parecían extraños esos grandes cargos en la tarjeta.

Tras lo ocurrido, la afortunada le explicó a su banco que estaban equivocados, que sí que podía permitirse comprar esos muebles de lujo sin problemas debido al gran premio de lotería que había ganado.

"Fue muy divertido. Cuando me puse en contacto con el banco para que me activaran la tarjeta, les dije: '¡Espero que no me la vuelvan a cerrar cuando vaya a comprarme un coche!", ha contado la mujer entre risas.