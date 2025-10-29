ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once, resultado de hoy miércoles 29 de octubre

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025 es el de la serie X. El premio del sorteo asciende a 500.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. También se repartes 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Recuerda que con el Cupón Diario tanto las primeras como las últimas cifras del cupón, tienen premio. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. Los sorteos de el Cupón Diario se celebran todos los lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 21:25 h (horario peninsular). Puedes comprobar si tu número ha sido premiado en esta misma página.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. Las distintas combinaciones del sorteo Mi día se pueden jugar al registrar una fecha por el valor de 1€.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elgir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. El Número de la Suerte acompaña a cada fecha seleccionada, y puedes elegir entre el 1 y el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Super Once

La combinación ganadora en el sorteo del Super Once de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.