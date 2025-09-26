ONCE: comprobar Cuponazo, Mi Día y Super Once, resultado de hoy viernes 26 de septiembre 

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cuponazo, Mi Día y Super Once de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy , viernes 26 de septiembre de 2025 ha sido X de la serie X. El ganador será agraciado con 9.000.000 de euros.

El premio final del sorteo del Cuponazo es de 9 millones de euros con 6 premios de 100.000€ a repartir. Además, puedes ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros al abonar 2€ más y convertir tu apuesta en Cuponazo XXL.

Es necesario que elijar una combinación ganadora y la cantidad que quieres jugar para optar al bote final. Para repartir el premio final se seleccionará una combinación ganadora de 5 cifras y un número de la serie, desde el 1 hasta el 135. Con tu cupón del Cuponazo puedes acumular los premios de la 1ª y 2ª categoría en el mismo boleto.

Resultado del sorteo Mi Día de la Once

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elegir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. El sorteo de Mi día de la ONCE no tiene una cantidad fija de bote final. Además de los premios variables, puedes ganar en otras 4 categorías fijas: acertando solo el año, el día, el mes o el número de la suerte.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado.

El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.