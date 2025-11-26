Premios del Cuponazo Black Friday de la ONCE 2025

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) no quiere faltar a la cita al ya clásico Black Friday con un Cuponazo que viene acompañado de unos premios que seguro son atractivos para todos aquellos que quieran participar en el sorteo.

El sorteo del Cuponazo del Black Friday de la ONCE tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre a las 21:25 horas. Para seguirlo en directo, desde el HuffPost realizaremos una retransmisión en el que, en tiempo real, podrás comprobar los resultados y saber si tu número está entre los agraciados.

El precio de cada cupón es de 3 euros, como suele ser habitual en los sorteos del Cuponazo de cada viernes. El mismo lo puedes adquirir tanto en la web de Juegos ONCE como en los establecimientos colaboradores autorizados por esta organización.

Listado de premios del Cuponazo de la ONCE

1 premio de 6.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

1.215 premios de 500 euros a las cuatro primeras cifras.

1.215 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras.

12.150 premios de 50 euros a las tres primeras cifras.

12.150 premios de 50 euros a las tres últimas cifras.

121.500 premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

120.285 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

1.202.850 premios de 3 euros a la primera cifra.

1.093.500 premios de 3 euros a la última cifra.

Regalos especiales

Además de los premios habituales, el Cuponazo del Black Friday de la ONCE 2025 viene acompañado de regalos especiales: 129 tarjetas de ocio a elegir entre plataformas de música, streaming o cine valoradas en 60 euros, 60 tarjetas regalo de Mediamarkt también valoradas en 60 euros y 60 tarjetas regalo de Decathlon de nuevo valoradas en esos 60 euros.

Para participar en el sorteo de dichos regalos, todos los que hayan adquirido un boleto del Cuponazo tanto en formato físico como online a través de Juegos ONCE deben ingresar en la web de Cuponespecial.es e introducir los datos solicitados.