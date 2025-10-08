Premios del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2025 de Lotería Nacional

El 12 de octubre es una fecha marcada en el calendario para los que quieren disfrutar del Día de la Hispanidad, más si eres de Zaragoza puesto que honra el Día de la Virgen del Pilar con la tradicional ofrenda de flores. No obstante, al caer el domingo son pocas las comunidades autónomas que podrán disfrutar de un puente al trasladar el festivo al lunes. Para que no se sienta este día de trabajo tan amargo, Lotería Nacional trae el Sorteo Extraordinario de la Hispanidad con premios de lo más suculentos.

El Sorteo Extraordinario de la Hispanidad 2025 de la Lotería Nacional tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Como viene siendo habitual en los sorteos extraordinarios, al haber un número más elevado de premios, la duración se extenderá hasta los 30 minutos aproximadamente, por lo que sobre las 13:30 horas ya se podrán conocer los resultados.

El hecho de que dicho sorteo se celebre el domingo, coincidiendo con la fecha, implica que el sábado 11 de octubre no habrá sorteo ordinario, como viene siendo habitual. El objetivo último es que la lotería del Día de la Hispanidad coincida con la celebración de esta celebración tradicional.

Lista de premios del Sorteo Extraordinario de la Hispanidad 2025 de Lotería Nacional

Premio especial a una sola fracción y serie : 14.870.000 euros

: 14.870.000 euros Primer premio : 1,3 millones de euros a la serie, 130.000 euros al décimo

: 1,3 millones de euros a la serie, 130.000 euros al décimo Segundo premio : 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo

: 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo Anterior y posterior al primer premio: 24.000 euros a la serie, 2.4000 euros al décimo

24.000 euros a la serie, 2.4000 euros al décimo Anterior y posterior al segundo premio : 15.325 euros a la serie, 1532,5 euros al décimo

: 15.325 euros a la serie, 1532,5 euros al décimo Terminación de cuatro cifras : 3750 euros a la serie, 375 euros al décimo

: 3750 euros a la serie, 375 euros al décimo Terminación de tres cifras: 750 euros a la serie, 75 euros al décimo

750 euros a la serie, 75 euros al décimo Terminación de dos cifras: 300 euros a la serie, 30 euros al décimo

300 euros a la serie, 30 euros al décimo Reintegros: 15 euros

Cabe recordar que, tal y como determina la ley, Hacienda aplica un 20% de retención a los premios de loterías que superen la cantidad de 40.000 euros. Este Sorteo Extraordinario de la Hispanidad 2025 de Lotería Nacional no es ninguna excepción, por lo que de resultar ganador tanto del premio especial como del primer premio, se te aplicará esta retención.