Resultado ONCE: comprobar Cupón Diario, Mi Día y Super Once hoy lunes 27 de octubre

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario, Mi Día y Super Once de hoy, lunes 27 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El premio de 500.000 euros en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 27 de octubre de 2025 ha sido para el número de la serie X. Además, el sorteo del Cupón Diario reparte 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

Con el Cupón Diario tienes premio tanto las primeras como las últimas cifras. La emisión del sorteo de la ONCE está formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 50. El Cupón Diario de la ONCE es uno de los más populares entre los aficionados a la lotería. Este sorteo se lleva a cabo todos los días a las 21:25 h (horario peninsular) y se puede seguir en directo a través de El HuffPost, donde te ofreceremos todos los resultados una vez publicados por la ONCE.

Además del primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras y serie y los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE hay muchos más premios a los que puedes optar: Premios de 250 euros a las cuatro últimas y primeras cifras, premios de 25 euros a las tres últimas y primeras cifras, premio de 6 euros a las dos primeras y últimas cifras y premios de 2 euros a la primera y última cifra.

Mi Día de la Once

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, lunes 27 de octubre de 2025 ha sido el X, y el número de la suerte el X.

Para participar en el sorteo Mi Día de la ONCE sólo tendrás que elegir una fecha especial. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte. Podrás jugar al sorteo Mi Día de la ONCE semanalmente los jueves. Cada combinación registrada en el sorteo Mi día es una fecha y se juega por el valor de 1€.

Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elegir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. Además, se puede elegir el Número de la Suerte que acompañará a la fecha jugada desde el 1 hasta el 11. Cada jueves se ofrecen distintos premios variables en función de la cantidad que se recaude y las personas que participen. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 27 de octubre de 2025 es X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números.

El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cupón Diario, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.