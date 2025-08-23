Lotería Nacional, sorteo hoy sábado 23 de agosto en directo: comprobar décimo y números premiados
Sigue la Lotería Nacional en directo de hoy sábado 23 de agosto para saber si tu décimo está entre los premiados en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
Si el premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 23 de agosto de 2025, no supera los 40.000 euros estarás exento de impuestos, mientras que a partir de esa cuantía Hacienda retiene un 20%.
Puedes cobrar tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 23 de agosto de 2025 en el banco más cercano y tendrás que presentar la documentación necesaria. En el caso de no superar los 2.000 euros, puedes reclamar tu premio en cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías a partir del día siguiente al sorteo y con el décimo o resguardo.
Consulta todos los resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 23 de agosto de yyyy. Comprueba tu décimo del sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 33585,, primer premio, 60000, euros al décimo
- 65927,, segundo premio, 12000, euros al décimo
- 2633, 3361, 1856 y 7253, premios de 150, euros
- 076, 643, 824, 671, 656, 347, 622, 523, 771 y 891, premios de 30, euros
- 97, 51, 42, 28, 58, 69, 99, 81 y 35, premios de 12, euros
- Reintegros: 3, 9 y 4
Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 23 de agosto de yyyy, son para los números acabados en 3, 9 y 4. Puede que no parezca mucho, pero al menos recuperas lo invertido en tu décimo.
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 23 de agosto de 2025 corresponde al número 33585,, premiado con 600000, euros a la serie, es decir, 60000, al décimo.
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 23 de agosto de 2025 corresponde al número 65927,, premiado con 120000, euros a la serie, es decir, 12000, al décimo.
Las extracciones de cuatro cifras de la Lotería Nacional de hoy han agraciado a los acabados en: 2633, 3361, 1856 y 7253. Los décimos acabados en estos cuatro dígitos están premiados con 150, euros.
Las extracciones de tres cifras de este sorteo de la Lotería Nacional hoy corresponden a los números acabados en 076, 643, 824, 671, 656, 347, 622, 523, 771 y 891 dotadas de 30, euros al décimo.
Números premiados con el premios a las 2 últimas en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy son: 97, 51, 42, 28, 58, 69, 99, 81 y 35. El premio para esta categoría del sorteo del sábado, 23 de agosto asciende a 12, euros por décimo.
¡Arranca el sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy, sábado, 23 de agosto de 2025! Prepara tu décimo para comprobar tu número y saber si tiene premio. Hoy puede ser un gran día si sigues el sorteo en directo en esta misma página y eres premiado. ¡Te deseamos mucha suerte!
¡Quedan 10 minutos para que comience la Lotería Nacional! Sigue todo el sorteo en directo a través del Huffpost, comprueba los resultados de los premios y si eres uno de los agraciados en este sorteo del sábado, 23 de agosto de 2025. Mantén actualizada la página para conocer la última hora de este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado. ¡La suerte está echada!
Si el premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado, 23 de agosto, no supera los 40.000 euros estarás exento de impuestos, mientras que a partir de esa cuantía Hacienda retiene un 20%. Es decir, , sólo si ganas el primer premio tendrás que tributar por él.
Si tu décimo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 23 de agosto de 2025 fue comprado en una administración de Loterías y Apuestas del Estado y el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros, puedes solicitar el cobro en cualquier administración oficial presentado el décimo ganador. Pero si tu premio es superior a esos 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por SELAE. El cobro del premio se realizará al instante a través de un cheque o una transferencia bancaria al número de cuenta que exija el ganador. Te recordamos que junto al décimo premiado de la Lotería Nacional, se deberá aportar el DNI.
En el sorteo de la Lotería Nacional hay 10 series de 100.000 billetes, por los que las posibilidades de hacerse con el primer premio ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado es de 1 entre 100.000.
Al final del sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy se anunciarán tres cifras agraciadas con el reintegro. Si el número de tu décimo termina en una de ellas podrás recuperar el dinero gastado, 6, euros.
Los primeros premios que reparte el sorteo de la Lotería Nacional de España son las extracciones a las últimas 2, 3 y 4 cifras. Si tu décimo de hoy sábado, 23 de agosto, termina en alguna de ellas, te llevas un premio de 12, 30, 150, euros a la serie respectivamente.
Del primer y segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy deriva el premio por aproximación, es decir, el número anterior y posterior a los mismos. Loterías y Apuestas del Estado otorga 10.000, euros a las del primero y 5.540, euros a las del segundo premio.
El segundo premio de la Lotería Nacional de España asciende a 120000, euros a la serie, 12000, euros al décimo. Si tienes el número anterior y posterior de este ganador de la Lotería Nacional, te llevarás 5540, euros.
El primer premio de la Lotería Nacional reparte hoy sábado, 23 de agosto 600.000, euros a la serie, es decir, 60.000, euros al décimo. Además, se reparten premios a las 99 centenas restantes del primer premio de 300, euros y 2 premios por aproximación para el número anterior y posterior dotado de 10.000, euros.
En el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 23 de agosto de 2025, se reparten 4.134.100, de premios, entre los que se encuentran:
- Primer premio de 60.000 euros al décimo
- Segundo premio de 12.000 euros al décimo
- Premio a las 4 últimas cifras de 150 euros
- Premio a las 3 últimas cifras de 30 euros
- Premio a las 2 últimas cifras de 12 euros
- Reintegros de 6 euros
Los premios gordos de la Lotería Nacional del sábado, 23 de agosto son el primer premio, dotado de 600.000, euros a la serie (60.000, euros al décimo) y el segundo premio de 120.000, euros a la serie (12.000, euros al décimo). Y tú, ¿en qué invertirías el dinero del premio?
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado, 23 de agosto empieza a las 13:00 horas (horario peninsular). Podrás seguir el sorteo en directo en esta misma página, manteniéndola actualizada para conocer todos los resultados y premios.
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional en directo! En el sorteo de hoy se reparten 42.000.000, de euros entre 4.134.100, de premios. Sigue la Lotería Nacional de hoy sábado, 23 de agosto y comprueba tu décimo de la Lotería Nacional de España.