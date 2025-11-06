Un autónomo se hace millonario con la lotería y se plantea seriamente seguir trabajando pero con un cambio importante

Un dicho popular muy conocido es el que afirma que "el dinero cambia a las personas". Sin embargo, esa regla no siempre se cumple. Hay quienes pese a convertirse en millonarios, continúan manteniendo los pies en el suelo y no cambian de forma radical su forma de vida.

Un buen ejemplo de ello es un hombre residente en el norte de la península de Jutlandia (Dinamarca) que ha tenido la suerte de hacerse millonario con la lotería, pero que no piensa deja de trabajar.

En declaraciones al medio de comunicación danés MigogAalborg, el afortunado ha asegurado que, hasta el momento, no se ha gastado "ni un solo centavo" del premio debido a que quiere pensar muy bien a qué dedicar el dinero.

El hombre, que es autónomo, es consciente de que la cifra ganada es muy alta y difícilmente podría haberla obtenido trabajando a lo largo de toda su vida. "Un millón como ese significa muchísimo para mí, y es con el mayor respeto que se debe gastar ese dinero. O no gastarlo", ha expresado.

En ese sentido, el nuevo millonario danés ha subrayado que poseer tanto dinero no debe hacer que deje de apreciarse el valor del mismo. "Para mí es importante que no se despilfarre sin más, sino que piense en qué debería gastarse", ha destacado el hombre.

"He llegado prácticamente al punto en que no me falta nada. Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar de rumbo o tomarnos unas vacaciones adicionales. No es seguro que lo hagamos. Pero podemos", ha añadido el afortunado.

Precisamente, la opción del cambio de rumbo, en el ámbito profesional, es la que se está planteando con más fuerza gracias al dinero ganado en la lotería. El hombre está pensando en dejar de ser autónomo y convertirse en trabajador por cuenta ajena para pasar más tiempo con su familia.

"Soy autónomo desde hace muchos años, y eso requiere muchas horas de trabajo. Voy a estar en el mercado laboral unos años más, y llevo un tiempo pensando si debería buscar un trabajo que me permita pasar más tiempo con mi familia. Y esa ganancia ha significado que ahora puedo estar más cerca de tomar una decisión", ha resaltado el ganador de la lotería.