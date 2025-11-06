Fran, millonario de 28 años, vive con 1.000 euros al mes: "No soy el típico niño rico que sus padres le han dado todo"

Por lo general, cuando los ingresos de una persona aumentan, sus gastos también suelen dispararse. Ese es el motivo por el que muchas personas que tienen la suerte de ganar la lotería terminan arruinadas.

Sin embargo, el caso de Fran, un joven español de 28 años, es radicalmente diferente. Pese a que, gracias a haber fundado su propia empresa, es millonario, asegura que tan solo gasta 1.000 euros cada mes.

En declaraciones al programa Y ahora Sonsoles, el joven ha contado su historia dejando claro que "no soy el típico niño rico que sus padres le han dado todo. Son funcionarios de los que trabajan".

Fran se define a sí mismo como "una persona normal, que empecé a programar a los 13 años, aprendiendo por YouTube, y a los 16 conseguí mi primer trabajo y con eso me pagué mis estudios".

El joven compaginó su etapa final en el instituto con un trabajo en una empresa de programación en el que percibía entre 600 y 800 euros mensuales. Ese dinero le sirvió para poder cursar sus estudios universitarios en el extranjero.

Una vez graduado, "me fui a vivir a California (EEUU) para empezar con mi empresa tecnológica, que trata de crear un universo digital más respetuoso con el usuario. Me di cuenta de que no era el sitio para empezar porque todo es muy caro y me arruiné", ha explicado Fran.

Tras esa mala experiencia en EEUU, decidió volver a su ciudad natal, Valencia. "Monté allí la empresa. Ahora factura 3 millones de euros al año. La empresa vale 40 millones de euros, pero yo vivo como una persona de mi edad. Yo vivo al día", ha destacado.

En ese sentido, Fran ha resaltado que prefiere tener gastos normales a nivel personal y reinvertir la mayor parte de los beneficios en la propia empresa, cuya estimación es alcanzar los 10 millones de euros en facturación en el año 2027.