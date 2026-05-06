¿Estamos guapos? 'El HuffPost' estrena portada pensada en ti

Si has entrado hoy en El HuffPost habrás notado que algo ha cambiado: estrenamos rediseño.

Llevábamos tiempo dándole vueltas. Mirando cómo nos leéis, qué buscáis cuando entráis a primera hora, qué os hace volver. Y la conclusión a la que llegamos es contundente: necesitábamos una home más visual, más clara, mejor ordenada y que reflejara al 100% que hacemos cada día en la redacción.

El gran cambio: los splashes

El cambio que más vais a notar es que nuestros splashes —las aperturas— ganan protagonismo, tanto si entráis a través del ordenador o desde el móvil. Son nuestra forma de decir "esto es lo que importa hoy": la noticia que hay que entender, el reportaje que merece la pena, el testimonio que cambia la conversación. Ahora tienen la importancia que merecen. Eso sí, sin dejar de lado, claro esta, ese estilo Huff que tanto nos caracteriza; ese que estamos convencidos que es capaz de sacaros una sonrisa o de instaros a compartirlo sí o sí-

Además, damos más espacio a nuestras apuestas editoriales y a las secciones que mejor cuentan quiénes somos. Política, porque queremos contarla con criterio y sin ruido, con el foco en los problemas que de verdad preocupan a la gente. Life, con reportajes y enfoques que muchas veces son los que mejor explican el país. Y Virales, porque lo que arde en redes cada día también cuenta cómo somos, y queremos leerlo con vosotros

Es una portada más visual, sí. Pero sobre todo es una portada más nuestra. Con la mirada de El HuffPost en el centro: cercana, con ángulo, con las personas como protagonistas.

Detrás hay semanas de trabajo del equipo de producto, tecnología y redacción. A todos: gracias. Y a vosotros, ahora os toca: entrad, curiosead y contadnos qué os parece. Os escuchamos.