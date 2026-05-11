EL PAÍS pone en marcha ‘GuIA’, un sistema pionero con inteligencia artificial que enriquece la calidad de las noticias

EL PAÍS ha puesto en marcha GuIA - IA avanzada para el sistema editorial, un proyecto destinado a revolucionar el sistema de gestión de contenidos de la redacción mediante inteligencia artificial. Su objetivo es automatizar tareas repetitivas, necesarias, pero de escaso valor dentro del trabajo periodístico, permitiendo así que los redactores destinen más esfuerzos a la elaboración de la propia información. Esto redundará en un enriquecimiento de las noticias y, por tanto, en un beneficio para los lectores.

El contexto tecnológico es cada vez más complejo y el periodismo no escapa a esta realidad. Las redacciones han tenido que adaptase a nuevos formatos y canales tanto de producción como de distribución: hoy se siguen escribiendo textos, pero también se realizan programas de vídeo en directo, se interactúa con los lectores en redes sociales, se cuentan historias a través de infografías interactivas o se envían alertas a las aplicaciones móviles. Todo esto ha sucedido mientras los sistemas de gestión de contenido (CMS por sus siglas en inglés) con las que trabajan las redacciones apenas han evolucionado en los últimos 10 años.

Con el proyecto GuIA, EL PAÍS busca superar las limitaciones actuales de estas herramientas con las que se publican las noticias y vídeos en los distintos canales del diario, para que los periodistas puedan focalizar su trabajo en tareas que una máquina no puede sustituir: el análisis de la actualidad, la búsqueda de fuentes, contrastar las informaciones, la redacción de las piezas y la innovación en las narrativas, entre otras.

GuIA se integrará con los CMS que ya se usan en EL PAÍS para generar un Asistente Editorial y Servicios Generativos Automáticos que sistematicen tareas como el etiquetado de contenido, la selección de noticias relacionadas y la generación de resúmenes.

El sistema contribuirá a consolidar una base especializada en IA dentro de PRISA MEDIA, abriendo la puerta a nuevas capacidades de recomendación entre noticias. Esto incrementará la satisfacción de los lectores, que encontrarán contenidos más relevantes, contextualizados y personalizados.

Su diseño escalable permitirá que el modelo pueda extenderse en el futuro a otras cabeceras de PRISA Media en España y América Latina. De esta manera, GuIA situará a EL PAÍS y PRISA Media a la vanguardia de la innovación en medios, reforzando sus sinergias y marcando nuevamente su liderazgo en el ecosistema informativo hispanohablante.

El proyecto está financiado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Unión Europea-Next Generation EU, a través de la convocatoria de Ayudas para la integración de Inteligencia Artificial en las cadenas de valor de medios de comunicación. También cuenta con el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España y España Digital 2026.