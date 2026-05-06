Muere el fundador de la CNN y pionero de las noticias 24 horas, Ted Turner

Ted Turner asiste al evento oficial de lanzamiento de CNN en la sede mundial de CNN en Techwood Drive, Atlanta, Georgia, el 1 de junio de 1980

Muere una de las figuras más importantes del mundo de la televisión y del sector de la comunicación. El empresario estadounidense Ted Turner (Robert Edward Turner III), el fundador de uno de los medios de comunicación más relevantes a escala global, la CNN, ha fallecido este miércoles a los 87 años, según informó la propia cadena.

Turner, quien nació en 1938, no solo destacó por fundar uno de los que a día de hoy es uno de los medios más importantes, sino por ser el pionero del canal de noticias las 24 horas. Además de convertir al canal en uno de los referentes a nivel internacional, es el hombre detrás de otras cadenas históricas como TBS y TNT, entre otras empresas periodísticas y comerciales.

Su papel no solo se redujo al ámbito de la comunicación o al mundo empresarial. También fundó la Fundación de las Naciones Unidas, luchó contra las armas nucleares y fue uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos, tal y como destacan desde la CNN, donde han querido rendirle homenaje.

"Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos; hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo", ha señalado en un comunicado el presidente y director ejecutivo de CNN Worldwide, Mark Thompson.

La trayectoria de Turner, apodado 'The Mouth of the South', le valió varios premios y reconocimientos, entre ellos el "Hombre del año" por la revista TIME por "influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia".

Una vida marcada por las tragedias y por su obsesión hacia el trabajo

Turner nació el 19 de noviembre de 1938. Al poco tiempo de nacer, con cuatro años de edad, fue enviado a un internado, lo que sin duda marcaría su forma de ser. A su padre le gustaba beber y solía castigarle con una correa de cuero o una percha, algo que Turner recordaba con bastante dolor.

Su hermana Mary Jean tuvo que enfrentarse al lupus, que le provocó varios daños y dolores hasta que finalmente murió. "Estuvo enferma cinco años antes de fallecer. Y me pareció muy injusto, porque no había hecho nada malo", relató Turner en declaraciones recogidas por la CNN. "¿Qué había hecho mal? Y no encontraba respuestas. El cristianismo no me las daba. Así que mi fe se tambaleó un poco", agregó entonces.

Tras estar en un internado algunos años de su vida, Turner fue enviado a varias escuelas militares y posteriormente fue a la Universidad de Brown. Sin embargo, su padre le cortó la matricula porque no le gustaba la rama que había escogido. "Querido hijo, estoy consternado, incluso horrorizado, de que hayas elegido Estudios Clásicos como especialización", le dijo su padre. "Soy un hombre práctico, y no entiendo por qué quieres hablar griego. ¿Con quién te comunicarás en griego?", lamentó.