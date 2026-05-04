Felipe VI, en el 50 aniversario de 'El País: "El 24-F yo tenía 13 años y recuerdo bien aquella edición especial, 'El País, con la Constitución"

El País sigue de enhorabuena. Nuestro periódico hermano cumple 50 años y este lunes, Barcelona ha sido la sede del buen periodismo en el acto de celebración de los Premios Ortega y Gasset, coronado por las palabras de Felipe VI. El rey ha felicitado al periódico como reconocido lector "de los periódicos, también en papel" y recordando aquel niño que fue y que comenzó a entender pronto la importancia de lo que El País representaba desde su fundación. Y si considera que "estos días de celebración ya se ha dicho casi de todo... lo cierto es que El País lo ha dicho todo durante 50 años".

"Es 4 de mayo de 1976, tengo 8 años, estoy en 3º de EGB. No les diré que me puse a leerlo porque con razón no me creerían, pero ya en casa hablamos del nacimiento de El País y ya ahí tuve claro que era un asunto muy importante", comenzaba narrando Felipe VI. Acto seguido hacía una defensa de la prensa en primera persona, porque "yo leo los periódicos, también en papel".

"Aquel diario independiente de la mañana tiene hoy un corazón que bombea noticias y un cerebro que reflexiona sobre ellas, como explica su director, Jan Martínez Ahrens", proseguía el rey. Echando la vista atrás, ha querido poner en valor cómo "a mí y a toda la sociedad española nos ha acompañado este periódico en un momento en el que se reclamaban libertades contra un terrorismo que también sufrió este diario en sus carnes".

De sus orígenes, cuando "sonaban rumores de un nuevo periódico progresista y europeísta", Felipe VI ha aplaudido el que fue el primer editorial del periódico. "Entonces y en primera página ya reclamó la libertad y la democracia, con libertades y el derecho al sufragio universal".

Citando al escritor Javier Cercas, una de las grandes voces de este macroaniversario de El País, el rey ha recuperado la "aventura colectiva del buen periodismo", para alabar un trabajo "crucial en la consolidación y defensa de las libertades y la democracia, una tarea que hoy sigue vigente".

Lo ha hecho retrotrayéndose al 24-F, la mañana después al intento de golpe de Estado. Entre sus numerosas ediciones especiales, hubo una que acabó en las manos del entonces heredero al trono de España. "El País salió a la calle en defensa de la ley y del orden constitucional. El 24-F yo ya tenía 13 años y lo recuerdo bien, 'El País con la Constitución'".

"No digo yo que veremos el centenario porque no es posible aunque la ciencia lo discuta, pero nuestros hijos y nietos si verán el centenario", ha culminado en un tono desenfadado pero reiterando las felicitaciones al "buen periodismo".