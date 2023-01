PRISA, segunda compañía de audio en ‘streaming’ del mundo y la primera en español

PRISA Audio, la plataforma de PRISA Media que integra toda la producción de audio digital del Grupo, ha reforzado en 2022 su liderazgo en esta industria a nivel mundial en español, un paso más en la apuesta de PRISA por liderar la transformación del sector del periodismo de calidad y el mejor entretenimiento.

El pasado año sumó 574 millones de descargas y 971 millones de horas de escucha, lo que supone un crecimiento anual del 39% y del 17%, respectivamente. Gracias a estas cifras, por segundo año consecutivo el ranking de Triton Digital’s Streaming Metrics Monthly Ranker, firma de referencia en la medición de la industria del audio digital, la sitúa como la primera compañía de medios de streaming (contenidos que se pueden escuchar en directo a través de internet) de habla hispana y la segunda a nivel mundial, solo tras la estadounidense iHeart Media.

Carlos Núñez, presidente de PRISA Media, hizo este jueves balance del ejercicio y adelantó los retos de 2023, junto con la directora general de PRISA Audio, María Jesús Espinosa de los Monteros, en un encuentro organizado por PRISA Audio que reunió a los representantes del sector. Núñez resaltó que tras este crecimiento constante late la apuesta del grupo por crear contenido de calidad y de interés para los oyentes. “Conjugar, como hace PRISA Audio, la creatividad y la innovación con la potencia de nuestras marcas informativas y el desarrollo tecnológico es determinante en la industria del streaming”, subrayó Núñez, quien también hizo hincapié en la estrategia de expansión del Grupo en Latinoamérica.

En 2022, PRISA Audio produjo en total 1.200 podcast, lanzando 82 nuevos, de los cuales 54 son originales (para los medios propios del grupo), 17 producciones para terceros y 11 branded podcasts. Estas cifras le han permitido prácticamente duplicar sus ingresos: solo en publicidad y contenido patrocinado han crecido un 43% frente a 2021. También se duplica la cantidad de ingresos en nuevas líneas como producción a terceros, eventos o gestión de propiedad intelectual.

PRISA Audio nació en mayo de 2021 dentro de la estrategia digital del Grupo como una apuesta por los nuevos formatos integrando los contenidos de audio no lineal de El País, As, Cadena SER, Podium Podcast, Cadena Dial, LOS40 y emisoras del grupo en Latinoamérica, como W Radio, Caracol Radio y ADN Chile, entre otras. En 2022, PRISA Audio continuó con la creación y consolidación de nuevos equipos y marcas, como El País Audio, As Audio y Podium Podcast Chile. En el podio del podcast diario más escuchado por un medio escrito se encuentra Hoy en El País, que en solo 10 meses ya acumulaba 15 millones de descargas y que amplía sus entregas a los sábados y domingos de la mano de Podimo.

Logo Prisa Noticias. Miguel Pereira via Getty Images

En la producción de podcasts deportivos en España, Latinoamérica y Estados Unidos, As Audio y Cadena SER han desarrollado contenido propio como los programas Carrusel Deportivo y El larguero, y podcasts como Los cromos del Mundial, España,1982 o Mínimo de veterano.

Por su parte, Podium Podcast, creció un 36% en descargas netas y produjo 25 nuevos títulos. Destaca el éxito logrado con Estirando el chicle, que además de liderar los rankings como el podcast más escuchado, sus creadoras lograron llenar el estadio Wizink Center de Madrid en un evento con más de 12.000 personas en vivo y 16.000 más en streaming. Podium también ha crecido en branded podcast, con apuestas tales como Cambio de sentido, un podcast sobre sostenibilidad junto a BMW presentado por Juan del Val o Road to Dakar 2023, una producción hecha para Audi junto con As y Cadena SER, presentado por José Antonio Ponseti. Otros trabajos de branded podcast han sido los realizados para LaLiga, Caixa Forum, Ericsson, Loterías del Estado o Banco Sabadell.

Como primer productor de podcast en el mundo de habla hispana, PRISA Audio potenció su presencia en Latinoamérica en 2022 con la apertura de Podium Podcast Chile. Con este lanzamiento, el grupo ofrece a los oyentes chilenos un portal donde consumir los mejores contenidos de la zona, además de toda la oferta de PRISA Media. Más recientemente, Podium Podcast ha abierto también en Colombia y próximamente lo hará en México, culminando así su expansión en Latinoamérica.

2022 ha sido un año también en el que se han potenciado los acuerdos con terceros, que continúan estrechándose. Así, con Podimo, Spotify y Amazon Music ha estrenado casi dos decenas de series originales, y con Penguin Random House Grupo Editorial acaba de cerrar un acuerdo para crear y coproducir contenidos originales en podcast con los autores y libros de la editorial. En los próximos meses, las compañías pondrán en marcha un club de lectura y otros proyectos para conectar las historias de los creadores con lectores de todo el mundo.

Con todo ello, PRISA Audio se sitúa con sus podcasts entre los primeros puestos de las listas semanales de los principales agregadores de audio del mercado: Nadie sabe Nada, Estirando el Chicle, La Corneta, Acontece que no es poco, Así las cosas, Buenismo bien, Saldremos mejores, Aquí hay dragones o El larguero son sólo algunos de ellos.

Premios Ondas Globales del Podcast

El buen comportamiento de la industria del podcasting tiene su reflejo en las 1.178 candidaturas recibidas en los Premios Ondas Globales del Podcast, unos galardones impulsados por PRISA Audio y Cadena SER que este año celebran su segunda edición con un 25% más de candidatos.

Los premios cuentan este año con el patrocinio de Amazon Music y Audible, y el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, que se suman de nuevo tras el éxito de la primera edición. Los galardones se han convertido ya como los referentes dentro del ámbito del podcasting en el mundo de habla hispana.