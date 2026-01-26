World In Progress (WIP) colabora con CAF en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

El Grupo PRISA, a través de World in Progress (WIP), colabora con CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará los días 28 y 29 de enero en la ciudad de Panamá y reunirá a jefes de Estado, responsables políticos, líderes empresariales, organismos multilaterales y referentes del pensamiento global. El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, ofrecerá el discurso inaugural de la segunda jornada. La compañía promueve el espacio de diálogo WIP y posee importantes negocios de educación y medios de comunicación en América.

Además de esta intervención, participarán en el foro tres miembros del Consejo Asesor de WIP, Julissa Reynoso, Josep Borrell y Juan Manuel Santos. También lo hará Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, el diario líder en lengua española y colaborador de WIP. Todos ellos cuentan con intervenciones destacadas en sesiones clave del programa.

La agenda del Foro abordará, a lo largo de las dos jornadas, cuestiones como el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, la transición energética y climática, la transformación digital, la inversión productiva, la cohesión social y el papel de América Latina y el Caribe en el nuevo orden internacional.

Algunos de los ponentes son el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el de Brasil, Lula da Silva; el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Guatemala, Bernardo Arévalo; el de Chile (electo), José Antonio Kast; así como el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya; o el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.

En la primera jornada, Julissa Reynoso, exembajadora de Estados Unidos en España, conducirá la ponencia magistral de James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024, centrada en los factores institucionales del desarrollo y el crecimiento económico. El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, intervendrá en el panel América Latina, el Caribe y Europa: hacia una nueva agenda estratégica compartida, junto a Enrico Letta, ex primer ministro de Italia, en una conversación dedicada a redefinir la relación entre ambas regiones en un contexto de reconfiguración geopolítica, transición verde, seguridad económica y defensa del multilateralismo.

El segundo día, los alcaldes de las ciudades de Panamá y Barcelona, Mayer Mizrachi y Jaume Collboni, darán la bienvenida a los invitados. La ciudad catalana es sede del principal foro anual de WIP. Le seguirá la ponencia inaugural del presidente de PRISA, Joseph Oughourlian.

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, protagonizará la sesión Repensando a América Latina y el Caribe: democracia, gobernabilidad y desarrollo, centrada en los desafíos de la democracia en la región, la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y la construcción de consensos de largo plazo para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo. El director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens, conversará con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Con esta colaboración, World in Progress refuerza su compromiso con la reflexión estratégica, el debate informado y la cooperación internacional, contribuyendo con su red de líderes y expertos y con su experiencia en la creación de espacios de diálogo sobre los grandes desafíos globales.

Esta edición de Panamá será una oportunidad única para proyectar al mundo una América Latina y el Caribe dinámica, innovadora y con capacidad de consolidarse como una región clave ante importantes desafíos globales.