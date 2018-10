Hijos, padres y redes sociales

Trasmite que es importante mantener la educación y las buenas formas en Internet como en el resto de la vida. No hacer nada que no haría en la vida real, siempre expresarse de manera positiva, aceptar que los demás se equivocan, no gritar, no ofender, mostrar indiferencia ante los insultos o revisar lo que ha escrito antes de enviarlo, entre otras normas.