El consejero de Cultura de Ayuso dice ahora que sus palabras frivolizando sobre el calor de los niños en las aulas están "sacadas de contexto"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha criticado este viernes la "sacada de contexto" de sus declaraciones sobre el calor durante el Pleno de la Asamblea y ha reivindicado la labor del Ejecutivo regional para climatizar las aulas.

"Se han invertido más de 18 millones de euros en climatización en 3.000 centros educativos, un 33% más que en el año anterior. En total van 40 millones en inversión precisamente para la climatización de los centros", ha destacado el titular madrileño de Cultura ante los medios de comunicación tras visitar el Centro Deportivo M-86 junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

De Paco ha recalcado que se ha producido una "sacada de contexto" de unas declaraciones en un debate parlamentario en el que estaba "hablando con la oposición". Se ha referido a una intervención sobre eventos deportivos que arrancaba afirmando que el calor puede ser "fuente de inspiración" y destacando el caso del poeta de su Murcia natal Vicente Medina.

Se trataba, además, de un Pleno en el que desde la oposición se había criticado duramente a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por decir en un desayuno de Europa Press que cuando "hace calor, hace calor", tras haber desgranado primero las labores del Ejecutivo autonómico para hacer frente a las altas temperaturas en las aulas.

El consejero de Cultura ha recalcado este viernes que la familias es un "eje fundamental de la política" del Gobierno autonómico y ha deslizado que "en cualquier caso", las "adversidades muchas veces son" fuente de inspiración como podría ejemplificarlo el autor de 'El Quijote', Miguel de Cervantes. Ha añadido que la ironía es "un elemento fundamental de la cultura", como se puede comprobar con autores de la Generación del 27. "Es simplemente ver el mundo con otros ojos", ha señalado.

En su intervención en el Pleno, De Paco hablaba también del calor de las aulas cuando estudiaba Educación General Básica (EGB) en Murcia y de cómo ahora a su hija le había llevado al colegio en manga corta y pantalón corto ante las altas temperaturas.

"Yo, cuando hablaba, insisto, en un debate parlamentario, puse mi ejemplo como alumno de la educación pública, soy hijo de profesores universitarios de la universidad pública, soy hermano de una profesora universitaria de la universidad pública y conté que llevaba a mi hija a un colegio público de la Comunidad de Madrid. Es que yo no estoy hablando de un tercero, estoy hablando de mí mismo", ha defendido Mariano de Paco.