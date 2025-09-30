El “impuesto Zucman”

Gabriel Zucman (París, 30 de octubre de 1986), es un joven economista francés que ya se encuentra en la cresta de la popularidad. Es discípulo del famoso Thomas Piketty -autor de “El capital en el siglo XXI”-, y catedrático de la Universidad de California en Berkeley desde 2015.

Como es conocido, la economía francesa se encuentra en una situación delicada a causa del creciente endeudamiento, que el gobierno del presidente Macron no consigue embridar. Dos primeros ministros han caído en un corto espacio de tiempo, sobre todo a presiones de la izquierda, por no encontrar un modo viable de recortar el déficit público desbocado, y en la actualidad el recién designado jefe de gobierno Sébastien Lecornu está manteniendo delicadas negociaciones para tratar de cumplir tal objetivo, que ya empieza a ser perentorio.

Pues bien: en esta tesitura, la propuesta del “impuesto Zucman” se ha convertido en la estrella del debate. El economista propone que todos los hogares con un patrimonio superior a 100 millones de euros paguen un impuesto anual de al menos el 2 % del valor de todos sus activos; la medida podría generar hasta 20.000 millones de euros al año. Zucman sostiene que, dado que la tasa impositiva efectiva para los multimillonarios franceses es inferior a la de la mayoría de los demás contribuyentes, se deben tomar medidas para garantizar que los más ricos paguen la parte que les corresponde.

Lecornu y el partido centrista y proempresarial del presidente Emmanuel Macron se oponen en principio al impuesto, pero necesitan el apoyo del partido de centroizquierda para impulsar un plan de gasto que pueda convencer a los mercados y a los reguladores de que la segunda mayor economía de la eurozona no se ha vuelto ingobernable.

Zucman es actualmente una gran estrella mediática en el país vecino. Su trabajo sobre impuestos a la riqueza inspiró a candidatos presidenciales de izquierda en Estados Unidos, como la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren y el senador de Vermont Bernie Sanders, y le valió la prestigiosa Medalla John Bates Clark en 2023. El año pasado, asesoró a Lula de Brasil en su intento de impulsar un impuesto mínimo global para los multimillonarios cuando el país sudamericano presidía el G20 .

La controversia está siendo enconada: El multimillonario propietario de la empresa de lujo LVMH, Bernard Arnault ha declarado que el impuesto "destruiría la economía francesa". Otros expertos aseguran que la medida solo aportaría 5.000 millones de euros, no los 20.000 millones que afirma Zucman. Entre los juristas, se debate la constitucionalidad de la medida, que podría ser confiscatoria…

Otro elemento que modula el debate es el efecto evidente de la medida en la fuga de capitales: los multimillonarios seguirían la senda ya emprendida por uno de ellos, Pierre-Édouard Seguin, con el consiguiente quebranto de la Hacienda francesa… Sin embargo, un grupo de economistas independientes que asesora al gobierno francés llegó hace poco a la conclusión de que tal éxodo no tendría un impacto económico significativo.

Otros “ricos” franceses han argumentado que el hecho de poseer bienes de fortuna no garantiza disponer de la liquidez precisa para abonar semejante impuesto, a lo que Zucman ha respondido que quienes estén en esta situación podrían cumplir con sus obligaciones fiscales transfiriendo acciones o títulos de propiedad al Estado… Con lo que sus detractores han argumentado que esta propuesta es abiertamente comunista….

Muchos analistas señalan que la virtud del “impuesto Zucman” no es su aplicabilidad inmediata sino el hecho de haber surgido como una respuesta posible ante el problema de solvencia que aqueja a Francia. La situación de ahogo no es insoluble y podría resolverse revisando la política fiscal en términos de mayor equidad, de forma que la presión fuera homogénea en la práctica.

En España no tenemos de momento este problema, lo que pone de manifiesto la buena salud de nuestro sistema económico, que mejoraría sensiblemente sin embargo si se lograra una mayor estabilidad financiera y fiscal. Con todo, es bueno que tomemos nota de las fórmulas europeas que se están lanzando para combinar cierta ortodoxia presupuestaria con políticas expansivas que fomenten la iniciativa empresarial.

Habrá que seguir atentamente el cambio constante que se produce en Europa.

