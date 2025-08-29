El teatro que no te puedes perder en septiembre

Con los teatros públicos a medio gas y algunos privados cerrados por reforma, la cartelera madrileña empieza a encender motores tras el parón de agosto. Lo hace con muchas reposiciones que han funcionado, como Los cuernos de Don Friolera en los Teatros del Canal, Los que hablan en Teatro del Barrio u Orlando en versión de Teatro de Fondo en el Teatro Pavón. Las reposiciones van a ser un clásico en la temporada que comienza. Aunque también ofrece novedades suficientes, incluido un libro, para complicar la cosa a quien hace una sección como esta. Así que vamos al lío.

Imparables, talento emergente

Digan lo que digan, el nivel formativo en el sector teatral en España es alto. Eso hace que muchas de las propuestas escénicas que nacen en las escuelas de teatro merezcan ser vistas más allá de las aulas. Con esta idea, el de dar visibilidad a esas producciones y al talento que contienen, Nave 73 creo el festival Imparables que este año celebra su novena edición.

¿De donde vienen dichas propuestas? Pues de centros como la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), del Máster de Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, Estudio de Actores, TAI Escuela Universitaria de Artes de Madrid, de la escuela de Raquel Pérez y del Maravilla Theater. Y, por supuesto, de la Escuela Nave 73 y de los talleres de la compañía Grumelot tan vinculada a ella.

Obras en las que es posible encontrarse profesionales del nivel del dramaturgo y director Carlos Be, en Moebius, o actrices como Gloria Albalate, en Un lugar, ninguno. Obras muy diversas. Con lo queer presente, pero también con las relaciones madres e hijas, la política, el teatro con Chejov como referencia, el feminismo, la emigración y el cuerpo.

Equipos artísticos que no solo ofrecen su arte, sino que el día del estreno dialogarán con el público sobre sus obras. Proporcionando un lugar de encuentro para hablar de teatro y todos estos temas.

Del 5 al 28 de septiembre de 2025 en Nave 73.

Debido a la larga ausencia de este autor tanto de los escenarios como del cine, puede que mucha gente se pregunte quien es Mamet, alguien que llego a estar muy presente en ámbitos culturales, por qué hay que celebrar que vuelva a los escenarios.

A esas personas hay que decirles que es uno de los mejores dramaturgos y guinoistas norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX. El que mejor cuenta las sociedades en las que se vivía entonces y, seguramente, en las que se vive ahora. Porque sus obras hablan del capitalismo en las democracias liberales. Sistema que como buen norteamericano conoce de primera mano, en el que vio como el sálvese quien pueda ponía en riesgo irremediablemente esas democracias.

Seguramente por eso, se ha involucrado en este proyecto el dramaturgo Borja Ortiz de Gondra encargado de traducir al español un texto lleno de palabras y dichos usados con sentidos sospechosos y dudosos. Que Ignasi Vidal se haya puesto a los mandos de la dirección. Y a las tablas se suba Israel Elejalde para interpretar al personaje protagonista.

Pero, ¿quién se puede sustraer a la historia de tres mataos intentando recuperar un centavo de dólar con un bisonte, el búfalo del título, en una de sus caras, que uno de ellos, chatarrero para más señas, ha vendido por debajo del valor que ha fijado el mercado numismático?

Del 16 de septiembre al 26 de octubre de 2025 en el Teatro Fernán Gomez Centro Cultural de la Villa.

Cabaret, la experiencia inmersiva

Este es un musical clásico que se anuncia como una experiencia inmersiva. Eso se debe a que el patio de butacas se ha convertido en el Kit Kat Klub, el cabaret en el que cantaba la protagonista. Y que los que tengan la oportunidad de pillar una de esas mesas podrán completar la experiencia comiendo y bebiendo al estilo de lo que podría ser un cabaret incluido en un hotel de lujo como es el U Music Hotel, donde se encuentra el Teatro Albéniz.

Entre ostras y champán, que se ofrecen en la carta, nada de palomitas, la emergente Abril Zamora en el papel de Emcee, el maestro de ceremonias, irá dando paso a los distintos números musicales o escenas, para contar la historia de la cabaretera Sally Bowles en los tiempos que los nazis ascendían al poder y solo lugares como el Kit Kat Club eran espacios de libertad que, por supuesto, cerrarían.

Llama la atención que esta experiencia inmersiva esté floreciendo por todo el mundo, Nueva York y Londres incluidas, en un momento en el que partidos similares a los de entonces estén consiguiendo tanto apoyo. Y una pena que la exclusividad del espectáculo y el aforo no permitan meter a más personas para que entre canción y canción entiendan que es lo que está en juego y que se puede perder si esos partidos a los que apoyan alcanzan el poder.

Mientras tanto hay que cantar con Emcee Wilkomen and Bienvenue a este Cabaret. Pues el director de escena, Belltone, y el director musical, Julio Awad, tienen experiencia suficiente para que este sea un gran espectáculo, como otros muchos que han hecho de la Gran Vía el Broadway o el West End en español.

A partir del 18 septiembre de 2025 en el Teatro Albéniz.

Abiertos en canal, el teatro japonés que interesa a los jóvenes

Este verano El País se hacía eco del interés que tienen los jóvenes por la nueva literatura japonesa y bestseller con gatos y librerías. Y como editoriales como Satori estaban contribuyendo a la difusión de esta.

El autor de Abiertos en canal, Takuya Tokoyama, es uno de los autores que publica dicha editorial aunque no parece que sus libros se ajusten a esos contenidos si se tiene en cuenta esta obra. En ella plantea el dilema de cómo nos relacionamos con los otros en un mundo mediatizado por las relaciones laborales y el beneficio empresarial.

La anécdota es qué hacer cuando en un matadero se pierde un bulbo raquídeo que permitía detectar si los animales sacrificados para el consumo humano están afectados por la enfermedad de las vacas locas. ¿Se deben poner estas carnes en el mercado sin control? Y si se ponen, ¿quién debe asumir el riesgo y debe pagar por ello?

Y lo de que estos autores atraen a los jóvenes debe ser verdad, porque para ponerla en escena se han reunido un puñado de jóvenes. El actor y director Samuel Viyuela, que la dirige. Y el actor David Castillo que interpreta a uno de los personajes. Un actor muy popular entre todas aquellas personas que crecieron viendo Aida, y que llega a esta obra tras el éxito que ha tenido interpretando a Mihura en Mihura el último comediógrafo. Un buen cabeza de cartel para atraer al público.

Del 18 de septiembre al 5 de octubre de 2025 en el Teatro Infanta Isabel.

El dragón de oro, una divertida tragicomedia alemana

Tres factores hacen que esta obra sea una de las recomendaciones del mes. Primero su autor, Roland Schimmelpfennig, el dramaturgo alemán más representado en la actualidad. Del que hizo un ciclo en catalán la Sala Beckett, siempre a la última, y posteriormente la Sala Cuarta Pared hizo otro en colaboración con el Goethe Institut.

El segundo, la compañía que la representa, Sarabela Teatro, que lleva dando batalla teatral durante cuarenta años, pero que pocas veces se ha visto u oído en Madrid. Y será una oportunidad para conocer su trabajo y saber si esa ausencia de los teatros madrileños estaba justificada.

La tercera, que esté programado por un centro de prestigio como es el Teatro de la Abadía. En el que Juan Mayorga, su director artístico, tiene como objetivo dar a conocer a autores contemporáneos consagrados en otros países.

La verdad es que el inicio de la obra promete. Pues comienza con un dolor de muelas que el camarero chino del restaurante El dragón de oro no puede tratarse al no tener ni papeles ni dinero. Con este punto de partida, según cuentan en la prestigiosa revista ArtezBlai, parece ser que la obra se vuelve delirante y se llena de un humor que sirve para relativizar el conflicto, rebajar el drama, como forma de liberar la imaginación y poner en disposición al público de encontrarle una solución más allá de su criminalización y su marginación.

Del 11 al 28 de septiembre en el Teatro de la Abadía. Atención, la función del 12 de septiembre será en gallego.

Obras escogidas de Hugo Pérez de la Pica, o *Diavlo no es una errata

Parafraseando el prefacio de Paseillo, obra incluida en esta antología incompleta, se podría decir que Hugo Pérez de la Pica es un hijo desubicado de forma consciente y anacrónica.

Con esto se quiere explicar que usa el verbo y las formas teatrales, sobre todo el teatro musical y el folclor español, con el conocimiento culto, pero también popular, de otro tiempo para hacer teatro hoy. Motivos suficientes para que una mente perezosa, aunque bien intencionada, viendo sus propuestas teatrales, sobre todo las musicales, lo clasificase de vintage y se equivocaría.

De ahí la importancia de este libro. En el que hay algunas de sus obras que se representan y/o se reinventan una temporada sí y otra también en el madrileño Teatro Tribueñe. Ofreciendo una oportunidad para observar la complejidad de unos textos, muchos escritos en verso, donde no solo se juega con el significado de las palabras, sino con sus sonidos, la prosodia de los textos. Como corresponde a un poeta fuertemente influido por Lorca, Alberti, los libretistas de chotis, canciones flamencas, y el cancionero popular español que, como cuenta en el libro, un día se creyó la versión masculina de Gloria Fuertes y se nombró poetiso.

Un juego en el que se encuentran versos para atesorar como A veces me pierdo y no me acuerdo o Quiero tener un perro para llamarle gato o Quiero que sepáis que ni sentís ni pensáis ni adivináis / simplemente os han hecho tragar una culebra. Textos que recuerdan que la vida sienta mal siendo dulce y temblona / como carne de membrillo.

Edición no venal de la editorial La Alegranza que se distribuye en el Teatro Tribueñe.