¿Cuándo y cómo tomar creatina? Esto es lo que debes saber antes de empezar a usarla

Si has empezado a entrenar hace poco, aunque lleves tiempo haciéndolo, o incluso si no lo has hecho nunca, seguro que has oído hablar de los suplementos alimenticios que utilizan los deportistas. La creatina es uno de estos suplementos que están destinados a complementar una dieta equilibrada y una actividad deportiva regular. Nunca se deben utilizar como sustitutivos de la comida o del entrenamiento, de esa manera, nunca tendrán los efectos positivos que pueden aportar. Estos suplementos no tienen buena fama entre las personas que no los conocen, ya que muchas personas hacen un mal uso de ellos. Aquí te contamos cuándo y cómo se deben de tomar para que puedan ser beneficiosos para tu cuerpo.

En primer lugar, te interesará saber que la creatina es uno de los suplementos más beneficiosos para mejorar el rendimiento deportivo. Hay más de un tipo de creatina, y la más recomendada es la creatina monohidratada, ya que es la que más se ha estudiado y la que se considera más efectiva.

Cómo tomar la creatina monohidratada

Esta creatina monohidratada en comprimidos es muy cómoda de tomar, ya que contiene 270 comprimidos que, utilizados de una manera regular y con las dosis recomendadas por el fabricante, cada frasco tiene una duración de 3 meses. El fabricante recomienda una dosis de 3 comprimidos al día. Esto forma de tomarlo aporta un total de 3372mg de creatina monohidratada, de los cuales 3000mg son de creatina activa.

¿Cuándo se recomienda tomar la creatina?

Una de las recomendaciones más importantes es que debe consumirse preferiblemente con las comidas. Por otro lado, también es muy importante recordar mantenerse hidratado en el momento que empiezas a consumir creatina, ya que retiene mucha agua en los músculos. Los especialistas recomiendan tomar la creatina después del entrenamiento, debido a que el cuerpo está más receptivo para absorber nutrientes, favoreciendo así el desarrollo muscular y la fuerza. También hay quien prefiere tomarla antes de empezar a entrar, aunque no es lo más recomendado.

Recomendaciones para un uso beneficioso

No te olvides de que la creatina solo en un suplemento. En ningún caso puede ser sustitutivo de las comidas o el deporte. La única forma de mejorar tu forma física o tener una mayor resistencia es a base de trabajo y constancia. Los suplementos solo te pueden ayudar a acortar los tiempos de mejora o recuperación, siempre y cuando respetes las dosis recomendadas por los especialistas y te hidrates con frecuencia, ya sea con agua o con una bebida rica en carbohidratos, como un zumo de frutas.

Preguntas frecuentes

¿Es apto para veganos?

Sí, este producto es apto para veganos. No contiene ningún ingrediente de origen animal.

¿Contiene OGM o aditivos innecesarios?

No, está libre de organismos genéticamente modificados (OGM), estearato de magnesio, colorantes artificiales y conservantes innecesarios.

