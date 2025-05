Mañana suben de precio: no te pierdas estos descuentazos de AliExpress por su Choice Day

Después de una semana, los descuentos de hasta el 70% en AliExpress llegan a su fin mañana, domingo 18 de mayo. Miles de productos aún tienen precios reducidos y nosotros hemos seleccionado los mejores para que triunfes con esa compra de último momento.

Nuestra lista contempla un ventilador de techo perfecto para no morir de calor en verano, una freidora de aire con la que cocinar de forma más saludable o una radio portátil superventas después del apagón. ¡Recuerda que quedan pocas horas para que suban de precio!

Tablet Teclast T60

67% de descuento, ahorra 239,16 euros.

El dispositivo cuenta con un muy buen procesador para un trabajo más fluido, además de una pantalla de 12 pulgadas que ofrece una gran experiencia visual. Por si fuera poco, su diseño sofisticado complace a los más exigentes.

Vista de la tablet Teclast T60. AliExpress

Ventilador de techo con lámpara

70% de descuento, ahorra 124,07 euros.

El aparato incorpora aspas retráctiles, por lo que ofrece un aspecto discreto y minimiza el ruido. Es perfecto para cualquier estancia de la casa, además de que el brillo de la lámpara se puede ajustar con el mando que viene incluido.

Este ventilador de techo es uno de los más vendidos en AliExpress. AliExpress

Freidora de aire Aigostar

65% de descuento, ahorra 98,31 euros.

El pequeño electrodoméstico tiene una capacidad de 7 litros, una potencia de 1.900 W e incorpora 7 programas automáticos para elaborar diferentes platillos.

La freidora de aire de Aigostar tiene una pantalla LED táctil. AliExpress

Xiaomi Redmi Note 14

53% de descuento, ahorra 210 euros.

Uno de los mejores teléfonos de gama media en la actualidad. El smartphone cuenta con una cámara AI de 108 MP, una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y un potente procesador Helio G99-Ultra.

Vista del Xiaomi Redmi Note 14. AliExpress

Radio portátil

71% de descuento, ahorra 19,97 euros.

El aparato tiene una potente recepción de señal en tres bandas: AM, FM y SW. Lo mejor es que su tamaño compacto cabe en cualquier bolsillo, se puede cargar mediante USB y es compatible con auriculares.

Esta radio portátil es compacta y compatible con auriculares. AliExpress

Ten presente estos códigos de descuento

Si quieres reducir aún más el gasto, AliExprress lo pone muy sencillo con unos códigos de descuento que podrás usar en su página web.

ES03: 3€ de descuento en compras mínimas de 29€

de descuento en compras mínimas de ES06: 6€ de descuento en compras mínimas de 49€

de descuento en compras mínimas de ES10: 10€ de descuento en compras mínimas de 79€

de descuento en compras mínimas de ES20: 20€ de descuento en compras mínimas de 159€

de descuento en compras mínimas de ES30: 30€ de descuento en compras mínimas de 239€

de descuento en compras mínimas de ES40: 40€ de descuento en compras mínimas de 349€

de descuento en compras mínimas de ES50: 50€ de descuento en compras mínimas de €459€

Los códigos no son válidos en productos virtuales ni en teléfonos, no son válidos con otras promociones y no se aplican a consolas Switch, tabletas Xiaomi, chips AMD ni auriculares Sony.

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de mayo de 2025.

