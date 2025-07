"Pica un poco pero es infalible": las invitadas de boda de este verano confirman que este es el desodorante definitivo

Este desodorante no te traicionará.

Llega el verano, y con él, la época de más bodas del año, y ahí es donde empieza una gran preocupación a la hora de elegir vestido: ¿qué color elegir para que no se vean manchas de sudor por el calor en las fotos? Hoy os traemos un producto extraordinario para que el color del vestido solo sea una decisión del gusto de cada una, y que la decisión no esté limitada por si sudas mucho o no.

Perspirex Original es un desodorante que, aunque al principio puede picar un poco las primeras veces, cumple exactamente con lo que promete: controlar el sudor durante días con solo una aplicación.

20 ml. Amazon.

Un desodorante que puede durar hasta 5 días con una sola aplicación

Este no es el típico desodorante que te echas por la mañana sabiendo que es muy probable que no te aguante todo el día. La fórmula de este desodorante está diseñada para crear una especie de “tapón” en las glándulas sudoríparas que impide que el sudor llegue a la superficie de la piel. Este efecto puede durar entre 3 y 5 días. Es especialmente útil si tienes una semana llena de eventos, un viaje o simplemente no quieres preocuparte por romper a sudar fácilmente a diario.

No camufla el olor con fragancias

A diferencia del desodorante de otras marcas que buscan camuflar el olor a sudor con una fragancia fuerte, Perspirex no utiliza ninguna fragancia, lo cual no solo es más neutro y discreto, sino que además reduce el riesgo de irritación, cosa que agradecemos enormemente los que tenemos la piel sensible.

Fórmula clínica. Amazon.

Fácil de usar y efecto duradero

La aplicación de este desodorante es algo diferente a la de otros productos similares. Es muy importante seguir las recomendaciones de aplicación del fabricante para garantizar su eficacia. Primero, es importante que la piel esté completamente seca antes de aplicar. También hay que recordar que no se debe aplicar sobre la piel dañada o irritada. Otro factor a tener en cuenta es que este desodorante se recomienda aplicarlo por la noche, antes de dormir, ya que las glándulas sudoríparas están menos activas, lo que ayuda a que el desodorante se impregne en la piel con mayor facilidad. Y lo mejor es que, a la mañana siguiente, te puedes duchar sin tener que volver a aplicarlo.

Aplica una capa fina. Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de personas suelen usar este desodorante?

Cualquier persona puede utilizarlo, pero es especialmente útil para las personas con hiperhidrosis o simplemente para no sentirse incómodo en situaciones de ocio.

¿Este desodorante es solo para mujeres?

No, este desodorante es unisex. Durante más de 30 años se ha ganado la confianza de millones de personas en todo el mundo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de julio de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.