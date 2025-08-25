Uno de los relojes más elegantes de Pagani hunde su precio con una rebaja del 66% por la Vuelta al Cole de AliExpress

Un reloj va más allá de un dispositivo que nos ayuda a saber la hora, es un complemento que se utiliza para dar ese toque especial a cualquier outfit. De una u otra forma, también habla de nuestra personalidad, por eso es que cuesta tanto elegir cuál es el mejor.

Por esa razón, fichamos uno de los más elegantes de la marca Pagani Design que ahora tiene un descuentazo del 66%. Así es, por la campaña de Vuelta al Cole de AliExpress, podrás ahorrar más de 70 euros en este modelo si lo compras antes del 27 de agosto. ¡Corre, que quedan pocos días!

Vista del reloj Pagani Design en oferta. ALIEXPRESS

Un reloj Pagani para todas las ocasiones

Está construido con acero inoxidable, un material duradero que puede resistir muy bien el desgaste natural por el uso, además de los rayones y abrasiones. Su diseño sofisticado lo convierte en un compañero perfecto para cualquier tipo de ocasión: ir a la oficina, a la universidad, o salir con los amigos a tomar algo.

El dispositivo cuenta con el movimiento japonés VK64, por lo que incorpora un híbrido de tecnología mecánica y de cuarzo. Lo mejor es que también cuenta con cronógrafo con cronómetro, conteo de minutos y un indicador de 24 horas.

No tendrás problemas para lavarte las manos o tomar una ducha con agua fría, ya que tiene una estructura resistente al agua. En conclusión, este reloj cumple con todos los requisitos para ser uno de tus favoritos: elegante, funcional y con un precio de chollo por pocos días.

