38 barreras de pelo humano en el Puerto de Barcelona: un invento francés fabricado con cabello de peluquerías españolas que limpia los metales pesados del mar

Clic Recycle. Ese es el nombre de un proyecto de economía circular que se basa en reciclar cabello procedente de peluquerías españolas, portuguesas y neerlandesas con el objetivo de eliminar contaminación del mar y ahorrar agua.

Su creadora, la francesa Valérie Itey, ha concedido una entrevista a El País en la que ha contado que aprendió a valorar el potencial del pelo humano a través de su familia, que producía vino y utilizaba el cabello para ahorrar agua al cultivar la vid y, además, mantener alejados a los jabalíes.

"En mi país era normal ver hectáreas de tierra cubiertas de pelo, pero había que quitarlo pronto porque se acumulaba y se lo podían comer los conejos", ha explicado la creadora del proyecto Clic Recycle en declaraciones al citado medio.

Entre otras virtudes, el cabello tiene la capacidad de absorber un volumen de agua equivalente a más del 30% de su propio peso, incrementar la retención de humedad en la tierra y reducir la evaporación. "Por cada tonelada de pelo que se recicla se pueden evitar hasta 6,3 toneladas de emisiones de CO₂", ha añadido Itey.

Barreras marinas a base de queratina

Ahora, Valérie trata de mejorar el mundo gracias a ese aprendizaje y a la tecnología. Especialmente llamativa es su labor para reducir la contaminación marina. Gracias a la queratina, el pelo humano sirve para limpiar el mar, ya que absorbe los metales pesados.

La mujer ha adaptado un sistema de fibras naturales absorbentes elaborado con cabello a unas barreras marinas que ha bautizado como "Clic sea". Esas barreras se encuentran equipadas con sensores IOT que recopilan información en tiempo real de los contaminantes retenidos.

Desde El País detallan que esos sensores generan indicadores de Análisis de Ciclo de Vida (LCA) que registran desde la recolección del cabello hasta su reutilización. Esa información permite a las agencias de residuos y a las autoridades portuarias poder verificar los resultados de este invento.

Hasta el momento, Valérie Itey ha instalado 38 barreras marinas compuestas por pelo humano en el Puerto de Barcelona. "Mi sueño es que el proyecto se extienda más allá del Mediterráneo para hacer pruebas en otros tipos de suelo, en otros mares, y replicar lo que hemos logrado para beneficiar a las nuevas generaciones", ha destacado la creadora del proyecto Clic Recycle.