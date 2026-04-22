Ciudad Real, el mayor aumento de muertes por calor de toda Europa: de 9 a 27 fallecimientos por millón entre 2015 y 2024

El último informe Lancet Countdown sobre salud y cambio climático en Europa señala que en el año 2024 se registraron en el viejo continente 62.000 muertes por el calor extremo, gran parte de ellas en países del sur de Europa como España.

La investigación, que ha sido publicada este miércoles en la revista científica The Lancet Public Health, ha sido elaborada por 65 investigadores de 46 instituciones académicas y la ONU, y ha estado dirigida por la Universidad de Heidelberg (Alemania) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

En clave nacional, una de las conclusiones más preocupantes del estudio es que Ciudad Real es la provincia que ha registrado el mayor aumento de muertes por calor de toda Europa a lo largo de la última década.

En ese sentido, José Chen, investigador del ISGlobal y coautor del estudio Lancet Countdown, ha precisado, en declaraciones a El País, que "en Ciudad Real las muertes por calor se han triplicado".

En concreto, en la mencionada provincia "ente 1991 y 2000, morían unas nueve personas por cada millón de habitantes. Entre 2015 y 2024, esa cifra subió a 27 personas por millón. Es el mayor aumento registrado en todo el continente", ha subrayado José Chen.

130 muertes por cada millón de habitantes en España

El informe estima que el calor extremo en España fue la causa de 130 muertes por cada millón de habitantes entre 2015 y 2024. La cifra casi triplica la contabilizada en la década de los 90, cuando se registraron 47 fallecimientos por ese motivo.

Tal y como recoge EFE, en la investigación se resalta que, más allá de las citadas muertes, las temperaturas extremas también favorecen los incendios, las enfermedades infecciosas tropicales, las alergias y otros problemas de salud en poblaciones vulnerables o expuestas.

De hecho, en el estudio se destaca que España es uno de los países de Europa que atrae mayor atención científica sobre cambio climático, ya que que centra entre el 10,6% y el 11,3% de las publicaciones científicas europeas que analizan los impactos del clima en la salud.