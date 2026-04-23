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Algo más que una intención: la UE cambia su discurso ya sin Orbán y ve el "momento" de abrir el proceso de negociación para la adhesión de Ucrania
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Algo más que una intención: la UE cambia su discurso ya sin Orbán y ve el "momento" de abrir el proceso de negociación para la adhesión de Ucrania

Los líderes de la UE se reúnen en Chipre con un horizonte radicalmente diferente por el cambio de gobierno en Hungría. La salida de Viktor Orbán, clave para desbloquear el préstamo a Kiev... y el futuro europeo de toda Ucrania.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
António Costa y Ursula von der Leyen saludan cariñosamente a Volodimir Zelenski
António Costa y Ursula von der Leyen saludan cariñosamente a Volodimir ZelenskiGlobal Images Ukraine via Getty Images

Es algo más que una intención, cantaba Asfalto allá por 1983 en un tema que habría de convertirse en himno del rock español. 43 años después la canción 'resuena' en Bruselas, donde la UE ya ha dejado claro que la futura adhesión de Ucrania empieza a ser justo eso, "más que una intención".

Ya libres del veto constante que suponía el derrotado Viktor Orbán, la UE se reúne desde este jueves en Chipre para un Consejo informal con varios asuntos sobre la mesa. Entre ellos, como siempre desde hace años, Ucrania. Y con Volodimir Zelenski entre los presentes.

Ante él y junto a él, el presidente del Consejo Europeo ha formulado una declaración que sonará a hit en todas las emisoras de Kiev. "Es el momento de mirar adelante y preparar el próximo paso (con Ucrania). El próximo paso es abrir el primer cluster —bloque de negociación—; cumplimos con los dos primeros pasos y cumpliremos con el próximo paso". 

Que nadie se acelere. Aunque "la mayor parte del trabajo preparatorio ya está hecho", como remarcaba Ursula von der Leyen, los tiempos de la burocracia son eternos y los de la burocracia bruselense, aún más. El camino de Ucrania hasta culminar en su membresía en la UE es aún extenso. Pero el discurso ha empezado a cambiar como quizás no lo había hecho desde el comienzo de la invasión rusa, que reactivó el interés de la UE por incorporar a Ucrania entre sus miembros.

Sin medios delante, en forma de comunicado, los responsables comunitarios han puesto negro sobre blanco cómo "los presidentes elogiaron los importantes avances que ha realizado Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE (y) pidieron que se abran sin demora los capítulos de negociación". 

Hasta ahora, el veto de la Hungría de Orbán hacía del futuro 'europeo' de Ucrania un imposible, pero su derrota ante el opositor Peter Magyar se ha celebrado en buena parte del aparato europeo (y aún más del ucraniano). Sin él, Bruselas ha dado su visto bueno al desbloqueo de un préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Kiev, así como la adopción del vigésimo paquete de sanciones a Rusia.

"Un gran día" y lo que queda

Volodimir Zelenski ha vivido estas palabras in situ, en las primeras horas de un Consejo que tras su paso abordará más asuntos. El presidente ucraniano no ha querido extenderse demasiado en lo que denomina "un gran dia" por la decisión "fuerte y fundamental" de desbloquear el préstamo europeo a Kiev y con la vista puesta en el "emocionante" horizonte de acercamiento a la UE.

El calendario, no obstante, es tan a futuros que nadie ofrece plazos. La alta representante, Kaja Kallas, dejaba claro a su llegada a Chipre que Ucrania está "claramente en el camino de la membresía" y confirmaba que los líderes abordarían en esta cumbre "cómo acelerar realmente" el proceso, "dado que tenemos ahora nuevas circunstancias". "Quizá podamos avanzar en asuntos que eran líneas rojas o han estado bloqueados antes. Vamos a ver si podemos avanzar con ello", remataba. 

Su paisano, el hoy primer ministro de Estonia, Kristen Michal, ha sido aún más claro al pedir "mantener el impulso" de las futuras adhesiones de Ucrania y también de Moldavia, otro país con estatus de aspirante. "En mi opinión, el futuro de Ucrania está absolutamente en Europa. Cuanto antes empecemos, antes llegaremos a ello", ha señalado Michal, feliz porque la UE ya no es "rehén" de Orbán.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

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En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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