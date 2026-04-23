Un analista militar ucraniano lo confirma: la llegada de los robots a la guerra es una revolución similar a la de la llegada de los tanques y los aviones hace un siglo

Ucrania sigue en guerra, pese a que el foco mediático y social parezca haberse alejado, en favor de conflictos y problemas más inmediatos. El conflicto continúa y, tras cuatro años y dos meses, la solución parece incluso más alejada que en otras etapas.

Aun sin grandes avances sobre el terreno, las batallas entre Rusia y Ucrania en el este del país están deparando importantes novedades en lo tecnológico. Porque en los últimos años y, especialmente, en los últimos meses se han multiplicado las acciones con robots.

Recientemente, Ucrania celebraba un hito, la conquista con únicamente drones y robots de tierra de una posición militar ocupada por Rusia. Esto es, sin intervención directa humana en el campo de batalla. "Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente por plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones", anunció con orgullo Volodimir Zelenski.

Esa revolución tecnológica continúa y los expertos en materia militar y asuntos de guerra lo ven algo más que llamativo. Lo explica al medio Politico Mykola Zinkevych, el comandante ucraniano a cargo de ese asalto 'tecnológico'.

El responsable de la unidad de sistemas robóticos terrestres de la Tercera Brigada de Asalto asegura que no ha sido una operación esporádica. "En condiciones de densa saturación del cielo con vehículos aéreos no tripulados, en el campo de batalla moderno los sistemas robóticos terrestres permiten llevar a cabo trabajos peligrosos sin la intervención de personal", detalla.

Hablar de drones y especialmente de robots en pleno campo de batalla es hablar de muchas funcionalidades. "Evacuación de heridos, destrucción de infraestructuras enemigas, entrega de cargas, vigilancia y sabotaje de posiciones enemigas, colocación de campos minados... todo esto lo realizan ahora los sistemas robóticos terrestres”, afirma Zinkevych en su entrevista con Politico.

Él y otros tantos expertos, tanto dentro como fuera del frente, valoran lo que está ocurriendo como una transformación del concepto de guerra. Una revolución similar a la vivida hace más de un siglo con el desarrollo de los tanques en la Primera Guerra Mundial o de los cazas en la Segunda Guerra Mundial.