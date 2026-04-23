Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un analista militar ucraniano lo confirma: la llegada de los robots a la guerra es una revolución similar a la de la llegada de los tanques y los aviones hace un siglo
Global
Global

Un analista militar ucraniano lo confirma: la llegada de los robots a la guerra es una revolución similar a la de la llegada de los tanques y los aviones hace un siglo

El presidente ucraniano anunció el hito logrado por el ejército ucraniano al conquistar una posición rusa únicamente con drones y robots. Ahora, un alto mando militar va más allá.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Militares ucranianos prueban un robot de tierra en Zaporiyia
Militares ucranianos prueban un robot de tierra en ZaporiyiaNurPhoto via Getty Images

Ucrania sigue en guerra, pese a que el foco mediático y social parezca haberse alejado, en favor de conflictos y problemas más inmediatos. El conflicto continúa y, tras cuatro años y dos meses, la solución parece incluso más alejada que en otras etapas.

Aun sin grandes avances sobre el terreno, las batallas entre Rusia y Ucrania en el este del país están deparando importantes novedades en lo tecnológico. Porque en los últimos años y, especialmente, en los últimos meses se han multiplicado las acciones con robots.

Recientemente, Ucrania celebraba un hito, la conquista con únicamente drones y robots de tierra de una posición militar ocupada por Rusia. Esto es, sin intervención directa humana en el campo de batalla. "Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente por plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones", anunció con orgullo Volodimir Zelenski.

Esa revolución tecnológica continúa y los expertos en materia militar y asuntos de guerra lo ven algo más que llamativo. Lo explica al medio Politico Mykola Zinkevych, el comandante ucraniano a cargo de ese asalto 'tecnológico'.

El responsable de la unidad de sistemas robóticos terrestres de la Tercera Brigada de Asalto asegura que no ha sido una operación esporádica. "En condiciones de densa saturación del cielo con vehículos aéreos no tripulados, en el campo de batalla moderno los sistemas robóticos terrestres permiten llevar a cabo trabajos peligrosos sin la intervención de personal", detalla. 

Hablar de drones y especialmente de robots en pleno campo de batalla es hablar de muchas funcionalidades. "Evacuación de heridos, destrucción de infraestructuras enemigas, entrega de cargas, vigilancia y sabotaje de posiciones enemigas, colocación de campos minados... todo esto lo realizan ahora los sistemas robóticos terrestres”, afirma Zinkevych en su entrevista con Politico.

Él y otros tantos expertos, tanto dentro como fuera del frente, valoran lo que está ocurriendo como una transformación del concepto de guerra. Una revolución similar a la vivida hace más de un siglo con el desarrollo de los tanques en la Primera Guerra Mundial o de los cazas en la Segunda Guerra Mundial.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos