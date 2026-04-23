Juan José Millás (80): "Estamos en un momento anticivilizatorio porque la civilización conlleva renuncias, límites y autocontrol"

Juan José Millás es uno de los grandes nombres de la literatura española contemporánea. El autor de obras como El mundo, con la que ganó el Planeta en 2007, sigue compaginando su labor de escritor con la de articulista. También tiene un espacio en la Cadena Ser, Las edades de Millás, en el que reflexiona sobre la vejez. Una vejez activa; es uno de los reclamos para el especial de La Revuelta de este jueves.

Precisamente de ese espacio se sigue recordando una conversación de Millás con el presentador de A vivir, Javier del Pino, que conmueve tanto como invita a la reflexión. La percha era la actitud de Donald Trump tras haber bombardeado Caracas o haber mirado hacia otro lado con el asesinato de una mujer, Renée Nicole Good, en Mineápolis a manos de un agente del ICE.

De Trump había pasado desapercibido un comentario que realizó Trump cuando se vanaglorió del "éxito" de su operación militar en la capital venezolana. "Estas son las férreas reglas del mundo desde el principio de los tiempos", adujo, en referencia a la ley del más fuerte. "Esto es mentira. La ley del más fuerte se ha ido corrigiendo a lo largo del tiempo con la cultura".

Ahora Millás vuelve a la actualidad y no es por la celebración de Sant Jordi ni por el Día del Libro: el escritor participaba este 23 de abril en La Revuelta, dentro del especial La petanca del año. El programa que conduce David Broncano provocó el enfado de la Federación Española de Petanca tras una broma sobre la edad de los deportistas que practican este deporte.

El espacio que produce Broncano junto a Jorge Ponce y Ricardo Castella no se caracteriza únicamente por su sentido del humor, también por haberse ganado el afecto de muchos españoles y el interés de numerosas celebridades. Por eso era de esperar que Millás acudiese este jueves 23 de abril a un especial en el que se va a celebrar una competición con boliches.

"El sentimiento que tengo es que estamos en un momento histórico anticivilizatorio"

A Millás le sorprendió la reivindicación de Trump de la ley del más fuerte: algo que ha envejecido regular teniendo en cuenta lo que está consiguiendo el presidente estadounidense en el estrecho de Ormuz con las constantes burlas de las embajadas iraníes repartidas por el mundo. Pero el escritor entiende que es la cultura la que ha acabado con esa idea de que todo el mundo puede hacer lo que le viene en gana.

"Es muy hipnótico cuando en la televisión sale él", decía de Trump en esa conversación con Del Pino. "No se puede dejar de mirar para intentar averiguar qué está pasando con su lenguaje verbal. Ocurren cosas constantemente en él: en el modo en el que mueven los labios, en el modo en el que se asoma a atender a los periodistas cuando viaja en el Air Force One, asomando solo medio cuerpo".

"El sentimiento que tengo es que estamos en un momento histórico anticivilizatorio si entendemos la civilización como la capacidad de organizarse para convivir pacíficamente y para que haya oficinas de Correos, panaderías, lecherías o Administración de Justicia", resumía.

Es cierto que "lo civilizatorio" puede tener una connotación peyorativa. "Los países colonialistas decían que iban a civilizar a quién consideraban un salvaje, pero esos países ya tenían su propia civilización, sus propias panaderías, sus propias oficinas de Correo", resume. "Estamos en un momento que va justamente en contra de la civilización porque una civilización consiste en que hay normas".

"Un esfuerzo civilizatorio conllevaría renuncias y autocontrol, poner límites a la conducta propia. No todo lo que se puede hacer se hace. No se impone todo lo que uno desea. Justamente todo esto es contrario a la marca Trump. El otro día le hicieron una muy buena pregunta: cuál es su límite. Y él respondió que su límite era su propia moralidad", advertía el escritor.

"Solo observando la biografía de este hombre se ve las cosas que ha podido hacer con mujeres. La amenaza de su nombre en los papeles de Epstein. Ya hay fotos de él, repugnantes, abrazando adolescentes", continuaba. "Por eso se inventaba la Administración de Justicia", frente a la ley del más fuerte "tiene que haber alguien que enfríe y se encargue de administrar justicia".