⁠Oculto bajo la arena durante siglos, los arqueólogos recuperan del fondo del mar un ancla romana de 2000 años de antigüedad conservada en perfecto estado

Durante casi dos mil años permaneció enterrada bajo la arena del Mar del Norte, lejos de la luz y protegida del paso del tiempo. Ahora, un antiguo ancla romana ha vuelto a emerger convertida en una de las piezas arqueológicas submarinas más sorprendentes halladas en el norte de Europa.

El descubrimiento se produjo frente a la costa de Suffolk, en Inglaterra, donde equipos de exploración marina localizaron el objeto mientras realizaban estudios del fondo marino para el parque eólico East Anglia ONE, impulsado por ScottishPower Renewables.

Los expertos creen que el ancla perteneció a un gran barco mercante romano capaz de transportar entre 500 y 600 toneladas, una enorme capacidad para la época. La pieza mide más de dos metros y pesa alrededor de 100 kilos.

Lo que más ha sorprendido a los arqueólogos es su estado de conservación. Tanto el hierro como parte de la estructura de madera han sobrevivido casi intactos, algo extremadamente raro después de tantos siglos bajo el agua.

La explicación está en el lugar donde quedó atrapada. El ancla permaneció enterrada bajo gruesas capas de arena y sedimentos, creando un entorno sin oxígeno que frenó la corrosión y evitó la descomposición natural de los materiales. Gracias a ese aislamiento, el mar no destruyó ni el metal ni la madera como ocurre habitualmente.

Los investigadores consideran que se trata de uno de los pocos ejemplos de anclas pre-vikingas recuperadas fuera del Mediterráneo en aguas del norte europeo, lo que convierte el hallazgo en una pieza excepcional para entender la navegación romana.

El objeto fue detectado por primera vez en 2018, aunque no fue extraído hasta 2021. Desde entonces, especialistas en arqueología marítima trabajan en su conservación y análisis para estudiar cómo fue fabricado y precisar su antigüedad exacta.

El hallazgo también aporta nuevas pruebas sobre la intensa actividad marítima de la Britania romana. Las rutas comerciales de la época conectaban la isla con el resto del imperio y transportaban mercancías como cereales, metales o cerámica a través del Mar del Norte.

Además del ancla, las exploraciones realizadas en la zona sacaron a la luz otros restos históricos, entre ellos un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial y estructuras neolíticas de miles de años de antigüedad.